وزيرة الهجرة تكشف عن تفاصيل ما تم في مبادرة «اتكلم مصري» ..فيديو

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن مبادرة "اتكلم مصري" من أهم ملفات الوزارة، وتهدف إلى احتواء الجيل الثاني والثالث والعمل على الاهتمام بهم؛ لأنهم شباب مصر المستقبلي، وهم القوة الناعمة للدولة، ووجهت الاهتمام لهم لمعرفة أهمية الأمن القومي.





وأضافت "مكرم"، أثناء لقاء تلفزيوني على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة من شأنها أيضًا التصدي إلى الحروب التي تستهدف طمس الهوية المصرية في الخارج، لافتة إلى أن المبادرة موجهة للمصريين بالخارج.





وتابعت وزيرة الهجرة، أنه سيتم ربط صفحتي وزارتي الإعلام والثقافة بصفحة مبادرة "اتكلم مصري"، وسيتم نشر عليها العديد من الأعمال الدرامية المصرية البسيطة لتصل إلى الشباب المصري بالخارج، وكذلك العديد من الأنشطة التي تقوم بها وزارة الثقافة.





وأشارت مكرم إلى أن مبادرة "اتكلم مصري" بدأت بالفعل في العديد من الأنشطة، حيث تم عقد العديد من اللقاءات عبر الفيديوكونفرانس مع أبنائنا المصريين بالخارج وتم الحديث عن حرب أكتوبر في ذكراها الـ47.





وقالت وزيرة الهجرة إننا سنعمل على توعية أبنائنا المصريين بالداخل، حيث إنه سيتم إعداد برامج تساعد على توعية أبنائنا سواء في الخارج أو الداخل.