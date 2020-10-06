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رياضة

تعرض لجلطة.. لافتة إنسانية من الخطيب وشوبير ومرجان ولاعبي الأهلي لدعم مصور النادي.. شاهد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:26 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قدم الجهاز الفني للأهلي، لافتة إنسانية؛ تضامنًا مع مصور الفريق الأول لكرة القدم "بيتر" الذي تعرض لأزمة صحية حادة دخل على أثرها أحد المستشفيات الخاصة.

وكتب الدكتور عمرو محب، مترجم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "ألف سلامة عليك يا بيتر(مصور الأهلي الذي يعاني من جلطة). ربنا يشفيك ويعافيك وترجع لنا بألف سلامة يا بطل.. الفيديو ده دعم ليك من نجوم الأهلي.. كلنا بندعياك انك ترجع لنا بالسلامة وفي أسرع وقت".

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على توجيه كلمة لـ "بيتر" خلال الفيديو ليدعم مصور الأهلي نفسيًا في تلك المحنة.

شارك في الفيديو كل من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي والإعلامي أحمد شوبير بجانب جميع أعضاء الجهاز الفني والفريق الأول للكرة .
 
ولاقت مبادرة عمرو محب إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي خاصة أن مترجم موسيماني يعد احد الكوادر المهمة في القلعة الحمراء .
 
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