"صحة سوهاج" تبدأ فعاليات أولى دورات الجودة لرؤساء أقسام المستشفيات

بدأ الدكتور هاني جميعه، وكيل وزاره الصحة بسوهاج، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية لرؤساء أقسام التخصصات الطبية بالمستشفيات والتي نظمتها إدارة الجودة بالمديرية وهي الأولى من سلسلة الدورات التدريبية ، المزمع تنفيذها لرؤساء أقسام التخصصات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية.





وذلك للتعريف بمفاهيم وأهمية تطبيق الجودة فى القطاع الصحي لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.





وقد حضر الدورة رؤساء أقسام الباطنة في جميع المستشفيات، وسيتم دعوة باقي رؤساء الأقسام في تخصصات الأطفال والنساء والجراحة والعظام، بالتتابع أسبوعيًا حتى تمام نشر مفاهيم الجودة، وبدورهم نقل ما ناقشته الدورة لباقي الفريق الطبي في نطاق عمل كل منهم ونشر وتطبيق هذه المفاهيم على جميع العاملين بالأقسام المختلفة.



