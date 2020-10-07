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محافظات

"صحة سوهاج" تبدأ فعاليات أولى دورات الجودة لرؤساء أقسام المستشفيات

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
أنغام الجنايني
بدأ الدكتور هاني جميعه، وكيل وزاره الصحة بسوهاج، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية لرؤساء أقسام التخصصات الطبية بالمستشفيات والتي نظمتها إدارة الجودة بالمديرية وهي  الأولى من سلسلة الدورات التدريبية، المزمع تنفيذها لرؤساء أقسام التخصصات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

 وذلك للتعريف بمفاهيم وأهمية تطبيق الجودة فى القطاع الصحي لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وقد حضر  الدورة  رؤساء أقسام الباطنة في جميع المستشفيات، وسيتم دعوة باقي رؤساء الأقسام في تخصصات الأطفال والنساء والجراحة والعظام، بالتتابع أسبوعيًا حتى تمام نشر مفاهيم الجودة، وبدورهم نقل ما ناقشته الدورة لباقي الفريق الطبي في نطاق عمل كل منهم  ونشر وتطبيق هذه المفاهيم على جميع العاملين بالأقسام المختلفة.

وأكد "جميعة" في بداية كلمته على حتمية نشر وتطبيق معايير الجودة في العمل الصحي للاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة.وتوفير الوقت والجهد وقد ألقى محاضرات اليوم، الدكتور أيمن حسين، مدير إدارة الجودة، وتحدث عن تعريفات الجودة المختلفة ومفاهيم وعناصر الجودة وكيفية قياس مستوى أداء الخدمة، وألقت المحاضرة الثانية بلاسم حسن، مسؤول التدريب بإدارة الجودة وتناولت تطبيق معايير السلامة والأمان داخل المنشآت الصحية وطريقة التعامل مع الأخطار المتوقعة والحرائق وطرق الإخلاء الآمن، وكانت المحاضرة الثالثة للدكتورة وفاء الحكيم، مدربة بإدارة الجودة وتناولت  التسجيل الطبي واستكمال الملفات الطبية ومدى أهميتها فى حصول المريض على حقة العلاجى والاستهلاك الرشيد الأدوية والمستلزمات واستخدام البيانات المسجلة في رسم الخريطة الصحية المستقبلية ومعرفة مدى انتشار الأمراض وأماكنها.
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