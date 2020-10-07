AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ظهور أعراض تنفسية خطيرة على ترامب بعد نزع الكمامة.. فيديو وصور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
ترامب
ترامب
عزة عاطف
في حالة تعرف باسم "كورونا طويل الأمد" ترك الفيروس العديد من المرضى بأعراض ضيق في التنفس، والتعب المزمن والدوار والضباب الدماغي بعد الإصابة، وهو ما بدا على الرئيس الأمريكي خلال ظهوره الأخير.

وقالت الطبيبة الأمريكية «زوي نوريس» بأن مظهر ترامب لم يكن جيدًا في الصور ومقاطع الفيديو التي ظهر فيها من البيت الأبيض محاولًا إخفاء تأثير فيروس كورونا.

اقرأ المزيد:

وأكدت لبرنامج بي بي سي بريكفاست: "من الواضح أنه يعاني من بعض الضيق في التنفس، إنه ليس بأفضل حال، فترامب يخشى أن يبدو ضعيفًا خلال الأسابيع الثلاثة الحاسمة التي تسبق الانتخابات".

وغرد ترامب- في وقت سابق- متحدثا للأمريكيين "لا تخافوا"، فيما انتقد منافسه الديمقراطي «جو بايدن» موقف الرئيس "الغشيم" بتجنبه ارتداء القناع، قائلا إنه "مسئول" عن إصابة نفسه.

وقال بايدن: "بقول ترامب التباعد غير مهم والأقنعة لا فائدة منها، فإنه مسئول عن إصابته وإصابة الكثير ممن تبعوا قوله بفيروس كورونا".

وأضاف: "ما هذا الموقف الغريب الذي يتبعه ترامب (لن أرتدي قناعًا؟) ما هي الغنيمة هنا؟ هل هو مغنم كبيرة، هل يؤلمك؟ كن وطنيًا في سبيل الله! إذا لم تعتن بنفسك، فاعتن بجيرانك". 

وعلى الرغم من عودة الرئيس الصعبة، لا يزال من غير المعروف متى كان آخر اختبار سلبي أجراه لفيروس كورونا، في وجود 14 شخصًا مصابًا في البيت الأبيض - بما في ذلك السيدة الأولى ميلانيا ترامب - والتي كانت حتى الآن نتائج اختبارها إيجابية. 

غادر ترامب مركز والتر ريد الطبي في بيثيسدا بولاية ماريلاند مساء الاثنين الماضي، وخرج من الأبواب الأمامية للمستشفى البحري قبل أن يتجه إلى سيارة مصفحة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة الرئيس الأمريكي في خطر.. لماذا زار ترامب فجأة مركز والتر ريد الطبي؟ | فيديو

سنصلي من أجله.. بايدن يعلق على إصابة ترامب بفيروس كورونا

أتمنى له الشفاء العاجل.. زعيم كوريا الشمالية يعلق على إصابة ترامب بكورونا

واشنطن بوست: اشتداد أعراض كورونا على ترامب

ترامب يغرد من المستشفى: أنا بصحة جيدة

بعد ترامب.. إصابة مسئول أمريكي كبير بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بازوكا: الإسماعيلي باع "المحمدي ومجدي" سرًا

حكم من يؤخر صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس.. الأزهر يرد.. فيديو

الشهيد الحي.. عبد الجواد سويلم يروي ذكريات النصر في حرب أكتوبر.. فيديو

تعرض لجلطة.. لافتة إنسانية من الخطيب وشوبير ومرجان ولاعبي الأهلي لدعم مصور النادي.. شاهد

الصحة: تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

صحيفة روسية: التلفزيون الصيني يبث الأغاني الوطنية استعدادا للحرب مع أمريكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات جاكوار XF Mid-Cycle موديل 2021.. صور

ظهور أعراض تنفسية خطيرة على ترامب بعد نزع الكمامة.. فيديو وصور

تصل إلى 15%.. تخفيضات على صيانة جميع موديلات فولكس فاجن