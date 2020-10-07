ظهور أعراض تنفسية خطيرة على ترامب بعد نزع الكمامة.. فيديو وصور





وقالت الطبيبة الأمريكية «زوي نوريس» بأن مظهر ترامب لم يكن جيدًا في الصور ومقاطع الفيديو التي ظهر فيها من البيت الأبيض محاولًا إخفاء تأثير فيروس كورونا





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وأكدت لبرنامج بي بي سي بريكفاست: "من الواضح أنه يعاني من بعض الضيق في التنفس، إنه ليس بأفضل حال، فترامب يخشى أن يبدو ضعيفًا خلال الأسابيع الثلاثة الحاسمة التي تسبق الانتخابات".





وغرد ترامب- في وقت سابق- متحدثا للأمريكيين "لا تخافوا"، فيما انتقد منافسه الديمقراطي «جو بايدن» موقف الرئيس "الغشيم" بتجنبه ارتداء القناع، قائلا إنه "مسئول" عن إصابة نفسه.





وقال بايدن: "بقول ترامب التباعد غير مهم والأقنعة لا فائدة منها، فإنه مسئول عن إصابته وإصابة الكثير ممن تبعوا قوله بفيروس كورونا ".





وأضاف: "ما هذا الموقف الغريب الذي يتبعه ترامب (لن أرتدي قناعًا؟) ما هي الغنيمة هنا؟ هل هو مغنم كبيرة، هل يؤلمك؟ كن وطنيًا في سبيل الله! إذا لم تعتن بنفسك، فاعتن بجيرانك".





وعلى الرغم من عودة الرئيس الصعبة، لا يزال من غير المعروف متى كان آخر اختبار سلبي أجراه لفيروس كورونا، في وجود 14 شخصًا مصابًا في البيت الأبيض - بما في ذلك السيدة الأولى ميلانيا ترامب - والتي كانت حتى الآن نتائج اختبارها إيجابية.





غادر ترامب مركز والتر ريد الطبي في بيثيسدا بولاية ماريلاند مساء الاثنين الماضي، وخرج من الأبواب الأمامية للمستشفى البحري قبل أن يتجه إلى سيارة مصفحة.







