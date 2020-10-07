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رياضة

بعد عقوبة الانضباط.. أمير عزمي يدافع عن ثنائي الزمالك

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:55 ص
إمام عاشور
إمام عاشور
محمد رشاد
قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، إنه ضد تصرف ثنائى القلعة البيضاء، التونسي فرجاني ساسي، وإمام عاشور.


وأضاف أمير عزمي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:"أنا ضد تصرف فرجاني ساسى لكنه في النهاية بشر، وقد تكون لديه أزمات خارج الملعب".


وتابع :" أتمنى عدم توجيه نقد كبير للاعب الأجنبي، خاصة أن هناك لاعبين آخرين يرتكبون أخطاء في حق الحكام ولا يحدث شيء".


وأكمل :" أطالب بعدم ذبح إمام عاشور، إنه لاعب مؤدب للغاية،  وصغير في السن ويجب تقويمه بدلا من ذبحه".


وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف فرجاني ساسي لاعب الزمالك 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بدءا من المباراة التالية للمباراة التي تم طرده منها أمام المصري ضمن مسابقة الدوري الممتاز وذلك لما بدر منه خلالها على النحو المفصل في تقريري حكم ومراقب تلك المباراة.



كما تقرر أيضا في إطار عقوبات المباراة نفسها إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة واحدة و50 ألف جنيه غرامة اعتبارا من اليوم الموافق 6 أكتوبر 2020 لما بدر منه وفقا لتقريري الحكم والمراقب، وتغريم النادي 50 ألف جنيه لما بدر من الحضور في المباراة نفسها.



كذلك قررت اللجنة إيقاف محمد ابراهيم مدرب نادي الاتحاد السكندري 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لما بدر منه في مباراة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش ضمن مسابقة الدوري الممتاز وفقا لتقريري حكم ومراقب المباراة، وأيضا؛ إيقاف علاء عبد العال المدير الفني لبتروجت3 مباريات وغرامة مالية 50 ألف جنيه لما بدر منه في مباراة فريقه بمسابقة القسم الثاني للدوري.

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