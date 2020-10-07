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رياضة

شاهد.. لحظة وفاة المدرب أكرم حفيلة داخل الملعب.. فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
توفي أكرم حفيلة، المدير الفني لفريق فارسكور أحد أندية القسم الرابع اثناء المباراة النهائية أمام فريق الروضة علي ملعب رأس البر .
وظهر خلال الفيديو سقوط المدير الفني مغشيا عليه، وبدا لاعبو الفريقين البحث عن سيارة الإسعاف، وفوجئوا بعدم وجودها؛ مما أدي لمصرع المدير الفني .
وكشف إكرامي طلبة رئيس مجلس إدارة مركز شباب فارسكور عن تفاصيل وفاة أكرم حفيلة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أثناء مباراة الفريق أمام فريق الروضة بدوري القسم الرابع بملعب رأس البر .

وقال إكرامي طلبة إن الفريق في الشوط الأول تقدم بالهدف الاول وفي الدقيقة 30 تم إحراز الهدف الثاني وأثناء احتفال اللاعبين مع إكرامي حفيلة فوجئوا بسقوطه علي الأرض بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة .

وقال طلبه إن محمد عادل حكم المباراة بدأ المباراة بدون وجود سيارة إسعاف حيث تم نقل أكرم حفيلة للمستشفي في سيارة الشرطة لعمل الفحوصات الطبية التي أثبتت أنه انتقل بالفعل للرفيق الاعلي اثر سكته قلبية وتمت عملية دفنه اليوم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز شباب فارسكور أن أكرم حفيلة كان يشغل أيضا منصب مدير النادي وكان من أنفي وأخلص الأشخاص، بالإضافة إلي طيبته كما يتمتع بحب الجميع وانت رحل وترك وراءه زوجة وولدين وبنت في سن صغيرة مشددا علي أن مجلس الإدارة سيدرس جيدا كيفية مساعدتهم والوقوف بجانبهم كما سيتم مناشدة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من أجل الوقوف الي جانب هذه الأسرة .
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