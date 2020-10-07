مكون من 75 آلية.. رتل عسكري تركي يدخل منطقة خفض التصعيد بإدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن رتلا تركيا جديدا دخل نحو منطقة "خفض التصعيد" شمالي محافظة إدلب السورية.





وتألف الرتل التركي من عشرات الآليات المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية، ليرتفع بذلك عدد الآليات التي دخلت إلى منطقة "بوتين – أردوغان" منذ مساء أمس وبعد منتصف الليل إلى 75 آلية.





وذكر المرصد أن جميع الآليات دخلت عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب.





ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7045 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.





وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من 2 فبراير2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10380 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.