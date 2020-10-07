11 شركة مصرية تشارك في بعثة افتراضية مع نظرائها من الشركات السعودية

نظم المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء لقاءات بعثة افتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بهدف استكشاف الفرص التصديرية المتاحة للمصدرين المصريين وتنشيط التجارة البينية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.









وأوضح الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري، أن هذا النوع من اللقاءات جاء وفقا للأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجاء مواكبا للتطور الرقمي الذي يشهده العالم.









وقال إن تنظيم البعثة جاء بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري بجدة برئاسة وزير مفوض تجاري عمرو هزاع ومجلس الغرف السعودية.









هذا وشارك في افتتاح اللقاء من الجانب السعودي المهندس سعد بن ناصر الغييثي، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بمجلس الغرف السعودي، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، ووزير مفوض تجاري عمرو هزاع، رئيس مكتب التمثيل التجاري بجدة.









كما شارك في نظيم الحدث فهد محمد العصيمي، المدير الإقليمي للعلاقات الدولية بمجلس الغرف السعودي، وأحمد عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي بالمجلس التصديري لمواد البناء، والسيد عمرو عادل مصطفى، سكرتير ثالث تجاري ونائب القنصل التجاري بجدة.









وأكد جميع الأطراف أهمية تكرار مثل هذا الحدث لما له من أثر إيجابي على زيادة التجارة البينية بين البلدين.









كما تم الاتفاق على التعاون لإنشاء منصة إلكترونية تهدف إلى تعريف كلا الجانبين بالمشروعات المتاحة وتسجيل الشركات عليها لزيادة فرص التعاون.









هذا وشارك من الجانب السعودي 14 شركة متخصصة في مجالات مواد البناء والمقاولات، وقامت الشركات المصرية وعددها 11 شركة في "قطاعات الصناعات المعدنية – الجبس – الأسمنت – المواسير البلاستيك – السيراميك – الرخام والجرانيت - الأثاث" باستعراض إمكانياتها ومنتجاتها المختلفة.









جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية رابع أكبر سوق لصادرات قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية بالنسبة لمصر بقيمة 324 مليون دولار لعام 2019 بزيادة قدرها 45% عن عام 2018، وأن صادرات القطاع للمملكة خلال الثمانية أشهر الماضية 197 مليون دولار.











وأكد الدكتور وليد جمال الدين أنه جار التحضير لسلسلة من اللقاءات مع عدة دول خلال الأشهر القادمة بالتعاون من مكاتب التمثيل التجاري حول العالم.









وفي هذا السياق، أفاد الدكتور وليد جمال الدين بأنه جار الترويج للدورة الثانية للمعرض الالكتروني Buildingmat والمزمع عقده خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر القادم، والذي يشارك به أكثر من 30 شركة مصرية بمختلف قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية، حيث قام المجلس التصديرى بتنظيم الدورة الأولى للمعرض بمشاركة 36 شركة مصرية في عام 2018.