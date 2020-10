منة فضالي توجه رسالة غامضة لجمهورها عبر إنستجرام

View this post on Instagram

𝑃𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒'𝑠 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡𝑠 , 𝐴𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟 𝐼𝑛 𝑇ℎ𝑒𝑖𝑟 𝐸𝑦𝑒𝑠 ♥️