البحث العلمي تعلن شروط مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الشركات والهيئات المهتمة وذات الخبرة لتقديم خدمات الاحتضان لأحد أنشطة "مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية" في مجال البيئة النظيفة والخضراء، والمشروع هو منحة ممولة من خلال صندوق متخصص يديره بنك التنمية الأفريقي للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.









وتأتي هذه المنحة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 بتحقيق اقتصاد مبنى على المعرفة واستراتيجية البحث العلمى والابتكار، وتقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتنفيذ المشروع لما لها من خبرة التعاون الدولي وإدارة المنح مع الاتحاد الأوروبي والصين وتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال من خلال عدة برنامج منها الحاضنات التكنولوجية، والتحالفات التكنولوجية، ومسرعات الأعمال 101، كما يدعم بنك التنمية الأفريقي من خلال هذا المشروع تنمية ريادة الأعمال في مصر، مع التركيز على الابتكار وخلق فرص العمل والنمو الشامل.









وعلي جميع المهتمين تقديم الأوراق المطلوبة طبقًا للشروط المعلنة في موعد أقصاه 19 أكتوبر 2020 إما باليد في مقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (101 شارع قصر العيني- الدور الثالث)، أو من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected] الأستاذة شيماء هلال، المدير التنفيذى لبرنامج تنمية وتطوير وانطلاق.





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وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المشروع يستهدف مناطق صعيد مصر والوادى الجديد والواحات بنسبة تزيد على 50%، بهدف تهيئة بيئة مناسبة لريادة الأعمال وتمكين الشباب والسيدات لإدارة ناجحة لأعمالهم القائمة على أفكار مبتكرة، وسيساهم المشروع فى خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، خاصة فى المناطق النائية بمصر، ومن المتوقع أن يحقق المشروع عددًا من النتائج منها توفير 1860 وظيفة مباشرة، و3720 وظيفة غير مباشرة، هذا بخلاف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لأصحاب المشاريع وتوفير منح وبناء القدرات لحوالى 480 شركة ناشئة ودعم ابتكارات جديدة وتعزيز الاندماج الاجتماعى من خلال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستهدف المجتمعات في المناطق النائية، خصوصًا في الوجه القبلى والواحات، وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع فى ثلاث مجالات وهي الأعمال الزراعية، وبيئة نظيفة وخضراء، والأعمال اليدوية والفنون.





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وقال مالين بلومبيرج، المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في مصر: "تمتلك مصر إمكانات هائلة غير مستغلة للنمو والابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة، ويسعدنا المساهمة في هذا النمو، من خلال التعاون المثمر مع أكاديمية البحث العلمي نظرًا لخبرتها في هذا المجال وقدرتها علي الإضافة العلمية والتكنولوجية لهذا المشروع".









وأضاف بلومبيرج: "يسعدنا أيضًا أن ندعم قطاعات في مجال البيئة النظيفة والخضراء، وأيضًا الصناعات الإبداعية التي تعزز الابتكار والإبداع".