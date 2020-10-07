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منوعات

استراتيجية كورونا.. مناعة القطيع الأفضل للصحة العقلية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
نهى حمدي
دعت مجموعة دولية من العلماء الحكومات إلى قلب استراتيجياتها الخاصة بفيروس كورونا والسماح للشباب والأصحاء بالعودة إلى الحياة الطبيعية مع حماية الفئات الأكثر ضعفًا.

الاقتراح ، الذي صاغه ثلاثة باحثين ووقعه كثيرون ، يجادل بالسماح للفيروس بالانتشار في المجموعات منخفضة الخطورة على أمل تحقيق "مناعة القطيع" ، حيث يقاوم عدد كافٍ من السكان الفيروس لقمع الوباء.

وتمثل هذه النقطة نقاش ساخن بين العلماء الذين يدعمون الأساليب المختلفة جذريًا للأزمة. قال أحد النقاد إن الخطة "البشعة" بمثابة إعدام للمرضى والمعاقين.

يجادل مؤلفو الإعلان وهم "سونيترا جوبتا" من جامعة أكسفورد ، و"جاي باتاتشاريا" من جامعة ستانفورد ، و"مارتن كولدورف" من جامعة هارفارد بأن عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على فيروس كورونا  لها "آثار مدمرة" على الصحة العامة من خلال  الإضرار بالصحة العقلية ، حيث يتحمل الأشخاص العبء الأكبر.

بينما تحاول العديد من الحكومات قمع الفيروس حتى يتم العثور على علاجات ولقاحات جديدة ، كتب الثلاثي أنه يجب حماية كبار السن وغيرهم من المعرضين للخطر بينما يجب "السماح على الفور باستئناف الحياة بشكل طبيعي" لمن هم في خطر أقل.

أقر المؤلفون أنه كان من الصعب حماية العدد الكبير من كبار السن في المجتمع ، لكنهم اقترحوا أن بإمكان الأفراد حماية أنفسهم. قال: "إذا كان عمرك 75 عامًا ، يمكنك اختيار الخروج بأقل قدر ممكن". وأضاف أن الجهود المبذولة للحد من الإصابات "أدت إلى تباطؤ الأمور".

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