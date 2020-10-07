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حوادث

بزعم توظيف أموالهم.. ضبط شخص نصب على 5 آخرين بالإسكندرية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على آخرين بالإسكندرية. 

وتلقت تلإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص (شريك بمصنع - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية) و (4) آخرين بقيام (صاحب شركة استيراد وتصدير- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية ).. بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية بالمخالفة لأحكام القانون .

 ومن خلال البحث والتحري تبين صحة البلاغ حيث يقوم المذكور بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تصدير الحاصلات الزراعية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغ إجماليها (14614000) أربعة عشر مليون وستمائة وأربعة عشر ألف جنيه مصري مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المذكور.. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية.

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