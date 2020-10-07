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فن

بألوان عصرية.. مي سليم تفاجئ متابعيها عبر السوشيال ميديا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:22 م
صدى البلد
منار نور
نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وظهرت مي سليم في الصور بألوان عصرية، حيث ارتدت فستان فوشيا وفاجأت جمهورها بمكياج كثيف اعتمدت علي الألوان الفوشيا. 

يذكر أن أحدث أعمال  مي سليم  مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.




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