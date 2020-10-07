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رياضة

اعتبارا من السبت.. الشباب والرياضة تكتسب صفة الضبطية القضائية لأعضاء لجان التفتيش

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:23 م
د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
ريهام بكير
اكتسبت الشباب والرياضة صفة الضبطية القضائية لأعضاء لجان التفتيش الأهلي والزمالك والصيد والجزيرة والاتحادات الرياضية أبرز الهيئات التي تخضع للتفتيش بداية الأسبوع المقبل.

في ضوء التنسيق الذى يجريه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بشأن عمل لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات على جميع الهيئات الشبابية والرياضية شاملة كافة الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب وكافة الهيئات الرياضية والشبابية الكائنة في جميع ربوع ومحافظات الجمهورية .


وفى هذا الإطار أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 6741 لسنة 2020 بتخويل العاملين والمختصين من وزارة الشباب والرياضة أعضاء لجان التفتيش صفة مأمورى الضبطية القضائية وذلك حتى يتسنى لهم مباشرة أعمالهم التفتيشية والرقابية على مختلف الهيئات الرياضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه مختلف الوقائع التي تتبين لهم خلال سير عمل تلك اللجان خلال الفترة المقبلة.


ويشهد بداية الأسبوع المقبل حملات موسعة للجان التفتيش المالية والإدارية على العديد من الهيئات الرياضية بمحافظتي القاهرة والجيزة تشمل أندية الأهلى والزمالك والصيد والجزيرة والاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية واللجنة الأوليمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات البارالمبية والنوعية.
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