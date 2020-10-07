تباين في أداء البورصات العربية خلال تعاملات اليوم

شهدت أسواق المال العربية أداء متباينا خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، إذ انخفضت البورصة الاردنية بينما ارتفعت الكويتية والعراقية، وفي ذلك يستعرض صدى البلد أداء البورصات العربية.









بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 9ر43 نقطة، ما نسبته 78ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 49ر5689 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10ر374 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2ر71 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 15958 صفقة.

وصعد مؤشر السوق الرئيس بنسبة 57ر0 في المئة، ما يعادل 19ر25 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 10ر4425 نقطة، فيما حقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 16ر53 نقطة، ما نسبته 85ر0 في المئة، ليغلق عند مستوى 17ر6325 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 8ر39 نقطة، ليصل عند مستوى 67ر4480 نقطة.





البورصة الأردنية تغلق على انخفاض بنسبة 0.67 في المئة





أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.67 في المئة، لتصل عند مستوى 1561.22 نقطة.





وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو3.2 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1,720 صفقة.

البورصة العراقية تغلق مرتفعة









ارتفاع البورصة العراقية 0.36%





اغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم مرتفعا بنسبة 0.36% , متوقفا عند 481.18 نقطة.





وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 6 شركات, وانخفاض اسهم 7 , فيما حافظت 11 شركة على اسعار اسهمها.





وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1,238,998,528 سهما , بقيمة 1,317,388,253 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 212 صفقة, شملت 24 شركة مساهمة, من اصل 102 شركات مسجلة في البورصة .



