الأمن يضبط قائد السيارة المتسببة في انقلاب ميكروباص بميدان الرماية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ميدان الرماية.





وتبين من التحريات أنه أثناء سير الميكروباص اصطدمت به سيارة ملاكي من الخلف مكا ادي لانقلابه.





وعلى الفور تم ضبط قائد السيارة الملاكي، ونقل سائق الميكروباص الذي تعرض لإصابات بالغة في يده.





وكان ميدان الرماية شهد حادث مروري مروع عقب انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى لمصرع شخصين وإصابة 10 اشخاص من مستقليه.





وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مروري بميدان الرماية، وانتقل رجال المرور الى المكان، وتبين من الفحص انقلاب ميكروباص، تولت سيارات الإسعاف نقل المصابين الى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.





ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع المحافظة.