«التصديري للأثاث» يطالب بإعادة نسبة مساندة المعارض الخارجية لشركات القطاع لـ 85%

طالب المجلس التصديري للأثاث في مذكرة رفعها لوزيرة التجارة والصناعة، بإعادة نسبة مساندة المعارض الخارجية لقطاع الأثاث في الاجنحة المجمعة الي 85%.





واقترح إعادة المشاركات بشكل قطاعي بمشاركة عدد من شركات القطاع يمثلون اسم مصر في المحافل العالمية وكذلك من خلال البعثات التجارية والمعارض الإليكترونية والحملات التسويقية.





وأكد المجلس أن ذلك يأتي بهدف تنشيط سمعة مصر خارجيا في المجالات الصناعية وكذلك إعادة إحياء السمعة المصرية لصناعة الأثاث عالميا نظرا لتغيب القطاع خلال السنوات الماضية





وقال المهندس شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس أن مشاركات شركات القطاع بالمعارض الخارجية قد انخفضت من 44 مشاركة عام 2012 الي عدم مشاركة أي شركة عام2019.





وأرجع ذلك لتغير نظام مساندة المعارض وانخفاض نسبة الدعم من 80% الي 50% وبالتالي أصبحت التكلفة عالية جدا بالنسبة للشركة بالإضافة الي عدم وجود خطة طويلة الاجل يتم الالتزام بها.