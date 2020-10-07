شاهد.. جهود الداخلية فى مواجهة جرائم التهرب الضريبى وتجارة المخدرات

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة الجرائم المتعلقة بالأموال، حيث نجحت فى ضبط شخصين غسلا 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى العقارات والتجارة.

وضبط أشخاص متهربين من 145 مليون جنيه ضرائب، وضبط تاجر عملة بحجم تعاملات 40 مليون جنيه.

كما واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام (حاصل على بكالوريوس تجارة - تاجر ومستورد "له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي من خلال قيام الثاني بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وبيعها للتجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء وتسليم ما يقابلها بالجنيه المصري للأول الذى يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من خلال حوالات بنكية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفـــــة لأحكام القانون.









وأمكن ضبط المتحرى عنه الأول.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي بلغت (10 مليون جنيه مصري).





واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وذلك في إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، لما لها من آثار ضارة على الاقتصاد القومي للبلاد.