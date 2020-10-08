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تعليم

اليوم.. انعقاد امتحان القبول بقسم اللغة اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
احمد علام
تستقبل اليوم كلية الآداب جامعة القاهرة الخميس الموافق 8-10-2020، لعقد امتحان القبول الشفوي بقسم اللغة اليابانية وآدابها (برنامج الماجستير – برنامج الدكتوراه)، للعام الجامعي الجديد 2020-2021، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمعامل القسم .
 
من جانبه قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الكلية تتحرك خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021، في ضوء الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بصحة الطالب والتي تعتمد على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس داخل المدرجات بعدد لا يزيد عن 30% من مساحة المدرج بالإضافة إلى ارتداء الماسك وعمليات التعقيم.

وأضاف د. شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن وزارة التعليم العالي خصصت منصة تعليمية إلكترونية تُلزم أعضاء هيئة التدريس بتوفير المحتوى الإلكتروني الخاص بالمادة والقسم، لافتًا إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة استطاع توفير منصة احترافية للتعليم الالكتروني وتم اتخاذ قرار من جانب الكلية بالعمل على الاتجاهين من خلال المنصات التعليمية.

وأوضح  عميد كلية الأداب ، أن الكلية تعمل منذ فترة على تجميع المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي الجديد 2020-2021 ، لافتًا إلى أن استثناء بعض المقررات العملية من نسبة الحضور التي نصت عليها وزارة التعليم العالي لاعتمادها الأكبر على التواصل المباشر  مثل الجغرافيا ورسم الخرائط لأنه لا يمكن أن يتخرج الطالب دون أن يستطيع رسم خريطة وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.
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