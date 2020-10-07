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رياضة

أحمد عيد عبد الملك يهاجم نجوم الزمالك بعنف| شاهد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:31 م
صدى البلد
سيد احمد
هاجم أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، نجوم الملكي بـ عنف من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر". 

وكتب عيد قائلا: "مفيش حد من ولاد الزمالك بيبقي في منصب وبيخدم الزمالك، والله إحنا مش عاوزين حد يخدمنا عاوزين العدل بس، والمسافة تبقى واحدة من الكل بعدل ربنا بس ميبقاش في حسابات لجهة معينة وتصفية حسابات مع أشخاص على حساب النادي".

يذكر إن عددا كبيرا من نجوم وقدامى ورموز نادي الزمالك توافدوا الى صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، لدعم وتأييد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.


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وتأتى هذه الجلسة المقرر عقدها بعد قليل لدعم رئيس النادي، ورفض قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة أربع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وكذلك الوقوف يدا واحدة ضد الهجمات الشرسة التي يتعرض لها نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.


وشهدت الجلسة تواجد العديد من رموز ونجوم النادي أبرزهم فاروق جعفر، وطارق يحيي، وغانم سلطان، وأحمد عبدالحليم، ومحمود الخواجة، ونصر إبراهيم، وسامي منصور، وحسين السيد، وعادل المأمور، وأمير عبد العزيز، وأيمن عبدالعزيز، واسامة حسن، وتامر عبدالحميد، وأحمد سمير وغيرهم من اللاعبين والنجوم القدامى
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