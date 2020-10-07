البابا تواضروس يكرم أوائل الشهادات العامة والحاصلين على الدكتوراه من أبناء الكنيسة بالإسكندرية

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الأربعاء الطلاب الأوائل في الشهادات العامة وكذلك الحاصلين على درجات الماجيستير والدكتوراه من أبناء الكنيسة بمحافظة الإسكندرية.





وصل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية لالقاء عظته الأسبوعية، حيث يلقى كلمة روحية وتعليمية بعد عودة الاجتماع للانعقاد منذ قرابة شهر بعد توقفه بسبب جائحة كورونا لفترة قاربت 6 أشهر.





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يحضر الاجتماع مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص ابرآم إيميل، ومجموعة من الأباء الكهنة والشمامسة وعدد من أبناء الكنيسة، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكد في تصريح له اليوم لموقع صدى البلد الإخباري أن الكنيسة لا تعرف اى شئ بشأن ما يتم تداوله حاليا حول إنتاج مسلسل يجسد شخصية قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





وقال القس بولس حليم إن أي عمل درامي مثل هذا لابد من الرجوع فيه إلى الكنيسة لأن الأمر يخص شخصية كنسية هامة في الكنيسة القبطية.





وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث له مكانة خاصة ومتميزة في قلوب الأقباط بل وله محبة في قلوب المصريين جميعا لوطنيته وأعماله الجليلة.