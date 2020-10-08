مهنة ورثها عن والده من 20 عاما.. قبطي يبيع حلوى المولد النبوى الشريف بالمنيا

رغم محاولات الأعداء تأجيج نار الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين بالمنيا إلا ان شهدي محروس نخلة الشيهر بالأستاذ لمعي حرص على ضرب مثال للوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط ببيعه حلوى المولد النبوي الشريف منذ ٢٠ سنة في مهنة ورثها عن والده





يقول لمعي نخلة صاحب محل ابو سمير لبيع حلوى المولد النبوي الشريف بالمنيا أنني أبيع حلوى المولد منذ سنوات وأقوم ببيع أفضل أنواع الحلوى التي اجلبها من مصانع القاهرة لأهالي المنيا المسلمين والأقباط الذين يحرصون على شراء الحلوى للاحتفال بالمولد النبوي الشريف والتأكيد على أن المسلمين والمسيحيين يدا واحدة ولكي يفرح الجميع بمولد النبي محمد صل الله عليه وسلم





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وأقوم ببيع حلوى السمسمية والفولية والحمصية والمشبك والملبن والنوجا وبعض الحلويات الأخرى المحشوة بالفستق والبندق وعين الجمل والحلاوة الحمراء كالاحصنه والعرائس





ويقول اننا نبيع أفخر أنواع الحلوى وبأسعار مناسبة للجميع فكيلو الحلوى يباع ٢٥ جنيه ويتصاعد حتى يصل إلى ١٥٠ جنيها فكل شخص حسب إمكانياته مشيرا إلى أن الأسعار لم ترتفع عن العام الماضي



