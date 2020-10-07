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رياضة

تشكيل مباراة إسبانيا والبرتغال الودية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:56 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
أعلن لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، تشكيل منتخب بلاده لملاقاة نظيره المنتخب البرتغالي، وديًا مساء اليوم الأربعاء

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيرجي روبرتو، دييجو لورينتي، إريك جارسيا، سيرجيو ريجيلون.

خط الوسط:  سيرجيو بوسكيتس، كاناليس، داني سيبايوس.

خط الهجوم: داني ألومو، جيرارد مورينو، رودريجو.

أما تشكيل البرتغال فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي،  نيلسون سيميدو، رافاييلجيريرو.

خط الوسط: نيفيز، جواو موتينيو، ريناتو سانشيز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ترينكاو، أندريا سيلفا.

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