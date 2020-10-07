تشكيل مباراة إسبانيا والبرتغال الودية

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، تشكيل منتخب بلاده لملاقاة نظيره المنتخب البرتغالي، وديًا مساء اليوم الأربعاء





وجاء التشكيل كالآتي:





في حراسة المرمى: كيبا. خط الدفاع: سيرجي روبرتو، دييجو لورينتي، إريك جارسيا، سيرجيو ريجيلون. خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، كاناليس، داني سيبايوس. خط الهجوم: داني ألومو، جيرارد مورينو، رودريجو.

أما تشكيل البرتغال فجاء كالآتي:





في حراسة المرمى: روي باتريسيو.





خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي، نيلسون سيميدو، رافاييلجيريرو.

خط الوسط: نيفيز، جواو موتينيو، ريناتو سانشيز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ترينكاو، أندريا سيلفا.