تشكيل مباراة إسبانيا والبرتغال الودية

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، تشكيل منتخب بلاده لملاقاة نظيره المنتخب البرتغالي، وديًا مساء اليوم الأربعاء
وجاء التشكيل كالآتي:
أما تشكيل البرتغال فجاء كالآتي:
في حراسة المرمى: روي باتريسيو.
في حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: سيرجي روبرتو، دييجو لورينتي، إريك جارسيا، سيرجيو ريجيلون.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، كاناليس، داني سيبايوس.
خط الهجوم: داني ألومو، جيرارد مورينو، رودريجو.
خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي، نيلسون سيميدو، رافاييلجيريرو.
خط الوسط: نيفيز، جواو موتينيو، ريناتو سانشيز.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ترينكاو، أندريا سيلفا.