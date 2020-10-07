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منوعات

تفكير شيطاني .. رجل يعترف بقتل زوجته الحامل وابنتيه بعد دخوله السجن .. تفاصيل وصور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:24 م
رجل يعترف بقتل زوجته
رجل يعترف بقتل زوجته الحامل وإبنتيه بعد دخوله السجن
يارا زكريا
كشف كريس واتس، 35 عامًا، عن تفاصيل مقتل زوجته في رسالة مفجعة أرسلها إلى كاتبة من السجن بولاية ويسكونسن في الولايات المتحدة الأمريكية.


ووفقًا لصحيفة " ذا صن" البريطانية اعترف الزوج بقتل طفليه، بيلا، 4 أعوام، وسيليست، 3 أعوام ، بينما كانت زوجته شنان حاملًا في الأسبوع 15.
 

ذكر واتس تفاصيل مقتل زوجته شنان واتس في رسالة من سجنه إلى الكاتبة شيريلن كادل، وتم عرض تفاصيل جريمة القتل المروعة في فيلم وثائقي جديد صدم المشاهدين.


وأشار واتس في الرسائل الى أنه كان على علاقة غرامية مع زميلته في العمل نيكول كيسنجر، وأنه فكر في قتل أسرته في الأيام التي سبقت وفاتهم.




واعترف أنه حاول دون جدوى خنق بناته الصغيرات بعد مشادة مع شنان باستخدام وسادة من فراشهن، منبهًا أن الفتاتين استعادتا وعيهما ونهضتا من الفراش و تعرضتا للصدمة بعد أن قتل أمهما التي كانت حاملًا في الأسبوع الخامس عشر.


ونقل زوجته المتوفاة وابنتيه إلى حقل نفط بعيد يملكه صاحب العمل السابق أناداركو وأحضر معه غداءه ومجرفة وأشعل النار، وبعد إلقاء رفات زوجته على الأرض، قام واتس بخنق سيليست بينما كانت أختها تراقب قبل أن تسقط بجسدها من خلال فتحة بقطر ثماني بوصات في إحدى برك النفط.


كان سبب وفاة شنان الخنق بينما عثر أثناء تشريح الجثة على النفط الخام في حلق ومعدة ورئتين بيلا وسيليست، وفي البداية قال لرجال الشرطة إنه استشاط غضبًا وقتل شنان بعد أن ادعى كذبًا أنها خنقت بناتهما.


الرسالة هي الأولى التي يعترف فيها بقتل أطفاله، وأقر واتس بأنه مذنب في جرائم القتل الثلاثة، كما تم وضع عشيقته كيسنجر تحت حماية الشهود في ولاية أخرى.

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