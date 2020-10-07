رضوى الشربيني توجه رسالة لجمهورها عبر انستجرام

وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس.

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

و كانت قد احتفلت رضوي الشربيني بعيد ميلادها ال 39، وتعتبر رضوي من المشاهير التي تجذب الأنظار إليها بأناقتها

واهتمامها بجمالها و بشرتها النضرة.





تحرص رضوي الشربيني على إقتناء قطع الملابس المواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تعتمد على الأزياء المتناسقة معها و التي تكشف عن قوامها المثالي والرشيق.





تتمتع رضوي الشربيني بذوق رفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكاجوال، كما تحرص دائما على التنوع و التجديد و عدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.





تعتمد رضوي الشربيني على أختيار الألوان المبهجة و الجذابة مثل الأحمر والفوشيا والأصفر وغيرهم من الألوان، بالإضافة إلي ذلك تظهر بتسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تبرز جمالها الخلاب.