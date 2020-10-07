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فن

رضوى الشربيني توجه رسالة لجمهورها عبر انستجرام

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:17 م
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
ميرنا محمود
 وجهت الاعلامي  رضوى الشربيني رسالة  جديدة  لجمهورها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات تويتر 

وكتبت رضوى الشربيني    : كل ما هو متبادل مستمر 

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يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس.

و كانت قد احتفلت رضوي الشربيني بعيد ميلادها  ال 39، وتعتبر رضوي من المشاهير التي تجذب الأنظار إليها بأناقتها 
واهتمامها بجمالها و بشرتها النضرة.

تحرص رضوي الشربيني على إقتناء قطع الملابس المواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تعتمد على الأزياء المتناسقة معها و التي تكشف عن قوامها المثالي والرشيق.

تتمتع رضوي الشربيني بذوق رفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكاجوال، كما تحرص دائما على التنوع و التجديد و عدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.

تعتمد رضوي الشربيني على أختيار الألوان المبهجة و الجذابة مثل الأحمر والفوشيا والأصفر وغيرهم من الألوان، بالإضافة إلي ذلك تظهر بتسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تبرز جمالها الخلاب.

وقدمت رضوى الشربينى عددًا من البرامج المختلفة خلال مسيرتها الاعلامية منها خاص بالسيارات على قناة المحور وبرنامجا فنيا على قناة الحياة وبرنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري الا انها  لم تحقق شهرة واسعة الا من برنامجها الحالى "هى وبس" الذى يعرض على  قناة CBC سفرة 



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رضوى الشربيني توجه رسالة لجمهورها عبر انستجرام

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