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المنصوري: الجيش المصري اخترق خط بارليف بـ 5 خراطيم مياه.. فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:29 م
اللواء طيار أحمد
اللواء طيار أحمد كمال المنصوري الطيار الذى بث الرعب في قلب ا
البهي عمرو
قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري الطيار الذى بث الرعب في قلب العدو بحرب أكتوبر إنه كان ينتظر المشاركة فى حرب الانتصار، وبالفعل شارك فى حرب أكتوبر التى انتصر فيها المصريون على العدو الإسرائيلي، مؤكدًا أنه منذ عام 52 وهو ينتظر.


وأضاف المنصوري خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري والجيش المصري كانا يدا واحدة، وتمكن المصريون من الانتصار على العدو.


ولفت ، إلى أنه كان من ضمن 225 طائرة عبرت قناة السويس، من 32 قاعدة عسكرية، موضحًا أن الضربة الجوية هى أحد عناصر الاسلحة المشتركة، وتبدأ بـ الهجوم الجوي العسكري، حتى وصول الجندى المصري لـ  للفأر العدو.


وأشار، إلى أن الجيش المصري فى حرب أكتوبر حقق انتصارا كبيرا وعظيما على العدو الإسرائيلي، مؤكدًا ان الجندي المصري يضع قدمه "وجزمته" منذ 47 عاما على رقبة إسرائيل.


وأوضح ، أن، الجيش المصري جيش رشيد، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الجيش المصري اخترق خط بارليف المنيع بخمسة خراطيم مياه، وتم مرور 60 ألف جندي و 1000 دبابة و 1000 مدفع. 

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