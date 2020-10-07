موسيماني يفرض سيطرته على قلوب الأهلاوية بانتصارين متتاليين في الدوري

نجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في فرض سيطرته على قلوب الأهلاوية بعد قيادته للفريق الأحمر للفوز في أول مباراتين تولي خلالهما المسئولية.









ووضع موسيماني بصمته بسهولة علي فريق الأهلي بفضل تركيزه الشديده في عمله واصراره علي النجاح خاصة أن الفريق كان بحاجه شديدة لمدرب يخرجه من حالة الإحباط وغياب التركيز التي باعدت بين اللاعبين وجهازهم الفني في الفترة الماضية.





وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا معنويا على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها مروان محسن «هدفين» في الدقيقتين 3، و17، وجونيور أجايي في الدقيقة 80، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي «وي السلام»، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.





بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٨٥ نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري، الذي حسمه قبل سبع جولات من نهايته، فيما يتوقف رصيد إنبي عند ٤٥ نقطة في المركز الخامس.





بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي في حراسة المرمى، وفي الدفاع: محمد هاني، وعربي بدر، وأيمن أشرف، وأحمد فتحي. وفي خط الوسط: أليو ديانج، وحمدي فتحي, ووليد سليمان، وحسين الشحات.





وفي الهجوم: جونيور أجايي، ومروان محسن.





بدأ الأهلي أحداث الشوط الأول بأداء هجومي سرعان ما تمت ترجمته إلى هدف رائع لمروان محسن، من تمريرة سحرية من أيمن أشرف، لتصل الكرة إلى مروان منفردًا بمحمود جاد، حارس مرمى إنبي، وينجح في وضع الكرة داخل الشباك من أعلى الحارس، مسجلًا الهدف الأول في الدقيقة 3.





بعد الهدف المبكر بدأ فريق إنبي في البحث عن العودة إلى المباراة وإدراك التعادل، لكن هجمات لاعبي الفريق البترولي كانت بعيدة عن مرمى علي لطفي، الذي ظهر أمامه دفاع منظم للأهلي.





وفي الدقيقة 8 مرر مروان محسن الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى أحمد فتحي القادم من الناحية اليسرى، لكنه يصوب بعيدًا عن المرمى.

واستمر ضغط الأهلي الهجومي على دفاع إنبي، ويمرر عربي بدر كرة عرضية من الناحية اليمنى، لتصل إلى وليد سليمان الذي هيأ الكرة إلى جونيور أجايي، الذي أطلق تسديدة قوية علت عارضة محمود جاد حارس الفريق البترولي.





وفي الدقيقة 17 عاد مروان محسن ليسجل الهدف الثاني له وللأهلي، بعد تمريرة رائعة من أحمد فتحي من الجهة اليسرى، ليراوغ مروان مدافع إنبي ويسجل الكرة داخل المرمى، محرزًا الهدف الثاني.





وأجرى بيتسو موسيماني أول تغييراته في المباراة في الدقيقة 39 بخروج أيمن أشرف، ليحل بدلًا منه عمرو السولية، ليجري موسيماني تغييرًا في مراكز اللاعبين داخل الملعب، حيث أعاد حمدي فتحي إلى خط الدفاع بجوار محمد هاني، ليعوض خروج أيمن أشرف.





وتناقل لاعبو الأهلي الكرة فيما بينهم خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي بنتيجة 2-صفر.





الشوط الثاني





بدأ الأهلي الشوط الثاني برغبة قوية في تعزيز تقدمه وإحراز الهدف الثالث لقتل المباراة تمامًا، وأتيحت لمروان محسن فرصة تحقيق ذلك مع الدقائق الأولى من هذا الشوط، لكن دفاع إنبي نجح في إنقاذ فريقه من فرصة خطيرة.





واستمرت محاولات الأهلي الهجومية، وسدد جونيور أجايي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمحمود جاد حارس إنبي.





وفي الدقيقة 58 اضطر عربي بدر لاعب الأهلي لمغادرة ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة، ليحل بدلًا منه محمود كهربا، ويجري موسيماني تغييرًا داخل الملعب برجوع حسين الشحات إلى مركز الظهير الأيمن.





وفرض لاعبو الأهلي سيطرتهم الكاملة على مجريات اللعب، واستمروا في تناقل الكرة فيما بينهم، ويمرر محمود كهربا كرة بينية إلى مروان محسن في الدقيقة 75، لكن كريم فؤاد مدافع إنبي نجح في تحويل الكرة إلى ركلة ركنية.





وفي الدقيقة 77 دفع بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالثنائي محمد مجدي أفشة وصالح جمعة، بدلًا من مروان محسن ووليد سليمان لتنشيط هجوم الفريق.





وفي الدقيقة 80 مرر محمود كهربا الكرة بينية رائعة إلى محمد مجدي أفشة، الذي انطلق وراوغ أسامة جلال مدافع إنبي، وسدد الكرة لكن محمود جاد تصدى للكرة التي وصلت إلى جونيور أجايي الذي سددها مباشرة في المرمى، محرزًا الهدف الثالث للأهلي.





مرت الدقائق الأخيرة دون خطورة باستثناء الانفراد الذي أهدره كهرباء، قبل أن يطلق الحكم صافرته بفوز الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة.



