موسيماني يفرض سيطرته على قلوب الأهلاوية بانتصارين متتاليين في الدوري

نجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في فرض سيطرته على قلوب الأهلاوية بعد قيادته للفريق الأحمر للفوز في أول مباراتين تولي خلالهما المسئولية.
ووضع موسيماني بصمته بسهولة علي فريق الأهلي بفضل تركيزه الشديده في عمله واصراره علي النجاح خاصة أن الفريق كان بحاجه شديدة لمدرب يخرجه من حالة الإحباط وغياب التركيز التي باعدت بين اللاعبين وجهازهم الفني في الفترة الماضية.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا معنويا على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها مروان محسن «هدفين» في الدقيقتين 3، و17، وجونيور أجايي في الدقيقة 80، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي «وي السلام»، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.
بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٨٥ نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري، الذي حسمه قبل سبع جولات من نهايته، فيما يتوقف رصيد إنبي عند ٤٥ نقطة في المركز الخامس.
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي في حراسة المرمى، وفي الدفاع: محمد هاني، وعربي بدر، وأيمن أشرف، وأحمد فتحي. وفي خط الوسط: أليو ديانج، وحمدي فتحي, ووليد سليمان، وحسين الشحات.
وفي الهجوم: جونيور أجايي، ومروان محسن.
بدأ الأهلي أحداث الشوط الأول بأداء هجومي سرعان ما تمت ترجمته إلى هدف رائع لمروان محسن، من تمريرة سحرية من أيمن أشرف، لتصل الكرة إلى مروان منفردًا بمحمود جاد، حارس مرمى إنبي، وينجح في وضع الكرة داخل الشباك من أعلى الحارس، مسجلًا الهدف الأول في الدقيقة 3.
بعد الهدف المبكر بدأ فريق إنبي في البحث عن العودة إلى المباراة وإدراك التعادل، لكن هجمات لاعبي الفريق البترولي كانت بعيدة عن مرمى علي لطفي، الذي ظهر أمامه دفاع منظم للأهلي.
وفي الدقيقة 8 مرر مروان محسن الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى أحمد فتحي القادم من الناحية اليسرى، لكنه يصوب بعيدًا عن المرمى.
واستمر ضغط الأهلي الهجومي على دفاع إنبي، ويمرر عربي بدر كرة عرضية من الناحية اليمنى، لتصل إلى وليد سليمان الذي هيأ الكرة إلى جونيور أجايي، الذي أطلق تسديدة قوية علت عارضة محمود جاد حارس الفريق البترولي.
وفي الدقيقة 17 عاد مروان محسن ليسجل الهدف الثاني له وللأهلي، بعد تمريرة رائعة من أحمد فتحي من الجهة اليسرى، ليراوغ مروان مدافع إنبي ويسجل الكرة داخل المرمى، محرزًا الهدف الثاني.
وأجرى بيتسو موسيماني أول تغييراته في المباراة في الدقيقة 39 بخروج أيمن أشرف، ليحل بدلًا منه عمرو السولية، ليجري موسيماني تغييرًا في مراكز اللاعبين داخل الملعب، حيث أعاد حمدي فتحي إلى خط الدفاع بجوار محمد هاني، ليعوض خروج أيمن أشرف.
وتناقل لاعبو الأهلي الكرة فيما بينهم خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي بنتيجة 2-صفر.
الشوط الثاني
بدأ الأهلي الشوط الثاني برغبة قوية في تعزيز تقدمه وإحراز الهدف الثالث لقتل المباراة تمامًا، وأتيحت لمروان محسن فرصة تحقيق ذلك مع الدقائق الأولى من هذا الشوط، لكن دفاع إنبي نجح في إنقاذ فريقه من فرصة خطيرة.
واستمرت محاولات الأهلي الهجومية، وسدد جونيور أجايي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمحمود جاد حارس إنبي.
وفي الدقيقة 58 اضطر عربي بدر لاعب الأهلي لمغادرة ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة، ليحل بدلًا منه محمود كهربا، ويجري موسيماني تغييرًا داخل الملعب برجوع حسين الشحات إلى مركز الظهير الأيمن.
وفرض لاعبو الأهلي سيطرتهم الكاملة على مجريات اللعب، واستمروا في تناقل الكرة فيما بينهم، ويمرر محمود كهربا كرة بينية إلى مروان محسن في الدقيقة 75، لكن كريم فؤاد مدافع إنبي نجح في تحويل الكرة إلى ركلة ركنية.
وفي الدقيقة 77 دفع بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالثنائي محمد مجدي أفشة وصالح جمعة، بدلًا من مروان محسن ووليد سليمان لتنشيط هجوم الفريق.
وفي الدقيقة 80 مرر محمود كهربا الكرة بينية رائعة إلى محمد مجدي أفشة، الذي انطلق وراوغ أسامة جلال مدافع إنبي، وسدد الكرة لكن محمود جاد تصدى للكرة التي وصلت إلى جونيور أجايي الذي سددها مباشرة في المرمى، محرزًا الهدف الثالث للأهلي.
مرت الدقائق الأخيرة دون خطورة باستثناء الانفراد الذي أهدره كهرباء، قبل أن يطلق الحكم صافرته بفوز الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة.