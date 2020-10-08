4 مكونات فقط.. هاني الناظر ينصح بهذا القناع لنضارة البشرة

تحلم كل سيدة وفتاة بالحصول على بشرة نضرة وحيوية خالية من أي شوائب أو بثور أو المشاكل الجلدية الكثيرة التي تتعرض لها البشرة نتيجة ممارسة العديد من العادات الخاطئة التي تضر الجلد.





وقال الدكتور هاني الناظر، استشارى أمراض الجلدية والتجميل، إن من الأقنعة الطبيعية المفيدة لنضارة جلد الوجه والتي أنصح بها ويمكن تحضيرها بسهولة هي عبارة عن كوب زبادي مع ملعقة عسل نحل وعصير ليمونة وعصير ثمرة خيار وتخلط هذه المكونات جيدا.





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وأضاف "الناظر"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضع هذا الخليط على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة ويكرر مرتين أسبوعيا.





ومن جانب آخر، كشف الناظر من قبل عن أبرز العادات الخاطئة التي لابد من تجنبها لكي تحافظ على البشرة و كان أبرزها..





١- لا للاستحمام بصابون به مواد مطهرة مثل الديتول أو الكبريت أو غيرها.

٢- لا لرسومات الحنة والتاتو على الجلد.

٣- لا للرسومات بالألوان على وجوه الاطفال.

٤- لا لفرد الشعر بكريمات الفرد تحت أي مسمي بروتين أو كراتين أو كولاجين أو بوتوكس .

٥- لا لغسيل الجلد بالكلوراكس أو الكلور بدعوى تفتيح لونه.



