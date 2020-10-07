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أخبار العالم

أمريكا تكشف عن تخفيض جديد لعدد قواتها في أفغانستان

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:39 م
صدى البلد
محمد عثمان
أعلن روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها العسكرية في أفغانستان إلى 2500 فردًا بحلول مطلع العام المقبل.

وتحدث أوبراين في مناسبة بجماعة نيفادا في لاس فيجاس، عن تفاصيل سحب القوات الأمريكية من أطول حرب خاضتها البلاد في تاريخها، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأضاف: "عندما تولى الرئيس ترامب منصبه كان هناك أكثر من 10 آلاف شخص ضمن القوات الأمريكية في أفغانستان. الآن أصبح هناك أقل من 5000 عنصر وسيصبح 2500 عنصر بحلول مطلع العام المقبل".

وكان الرئيس دونالد ترامب المرشح لولاية ثانية في نوفمبر المقبل قد أعلن سابقا أنه يريد سحب الجنود المتمركزين في العراق، حيث أشار خلال لقاء في أغسطس مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى هذا الإعلان لكن بدون تحديد الموعد.

وجاء اللقاء مع تزايد الهجمات ضد أهداف أمريكية من قبل مقاتلين موالين لإيران، إضافة إلى الدعوات التي تواجهها الحكومة العراقية لطرد 5 آلاف جندي أمريكي منتشرين في البلاد في إطار جهود محاربة المتطرفين.

وانسحب الجيش الأمريكي من العراق في نهاية 2011 وترك مهمة صغيرة فقط ملحقة بالسفارة الأمريكية، لكن قوات أمريكية أخرى نشرت في البلاد بعد سنوات بهدف دعم القوات العراقية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، الذي شن هجوما كبيرا صيف العام 2014.

من جهته أعلن البنتاجون أنه يريد أن يخفض عدد العسكريين في أفغانستان إلى أقل من خمسة آلاف جندي على خلفية محادثات السلام بين الأطراف الأفغانية.
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