في عيد ميلاد روبي.. حكاية ظهورها بـ بدلة رقص في الشارع

بعيد ميلادها الـ39، إذ وُلدت في مثل هذا اليوم عام 1981.

كما هو مدون في وثيقة ميلادها -

قامت بأول أدوارها في فيلم «فيلم ثقافي» بمشاهد صغيرة على الشاشة، وكُتب اسمها كما هو على التتر «رانيا حسين»، وبعدها قامت بالعمل في فيلم «سكوت حنصور» من إخراج الراحل يوسف شاهين في 2001 الذي اختار لها اسمها الفني، حيث أدت دور «بولا» كابنة لطيفة في الفيلم.

درست روبي القانون في جامعة بني سويف إضافةً إلى تقديمها برامج فنية في قناتي دريم والمحور المصريتين وامتهانها الفن، و قامت بأول أدوارها في فيلم «فيلم ثقافي» بمشاهد صغيرة على الشاشة، وكُتب اسمها كما هو على التتر «رانيا حسين»، وبعدها قامت بالعمل في فيلم «سكوت حنصور» من إخراج الراحل يوسف شاهين في 2001 الذي اختار لها اسمها الفني، حيث أدت دور «بولا» كابنة لطيفة في الفيلم.

أثارت روبى، جدلًا كبيرًا حولها بعد أول كليباتها الغنائية المصورة، الذي حمل اسم «إنت عارف ليه" و تم تصويره عام 2003، وذلك بسبب جرأتها اللافتة فيه، فظهرت في الكليب ترتدي بدلة رقص وتسير بها في الشارع وترقص أيضًا.





يعد المخرج شريف صبري من قام برعايتها فنيًا منذ أن قدمها في أولى كليباتها الغنائية المصورة « إنت عارف ليه»، كما قام بإخراج وإنتاج أول بطولة سينمائية لها وهو فيلم بعنوان «سبع ورقات كوتشينة» وصولًا إلى انتهاء العقد بينها وبين شركة شريف صبري للإنتاج في 2007.



