في عيد ميلاد روبي.. حكاية ظهورها بـ بدلة رقص في الشارع

تحتفل اليوم الخميس 8 أكتوبر، الفنانة روبى، أو رانيا حسين محمد توفيق - كما هو مدون في وثيقة ميلادها - بعيد ميلادها الـ39، إذ وُلدت في مثل هذا اليوم عام 1981.
استطاعت روبي، أن تقدم نفسها فى البداية كمطربة، وبعد فترة استطاعت أن تخوض مجال التمثيل وأجادت فيه بشكل جيد خاصة فى الدراما عبر العديد من الأدوار المميزة، منها دورها فى مسلسل "بدون ذكر أسماء" و"سجن النساء".
درست روبي القانون في جامعة بني سويف إضافةً إلى تقديمها برامج فنية في قناتي دريم والمحور المصريتين وامتهانها الفن، وقامت بأول أدوارها في فيلم «فيلم ثقافي» بمشاهد صغيرة على الشاشة، وكُتب اسمها كما هو على التتر «رانيا حسين»، وبعدها قامت بالعمل في فيلم «سكوت حنصور» من إخراج الراحل يوسف شاهين في 2001 الذي اختار لها اسمها الفني، حيث أدت دور «بولا» كابنة لطيفة في الفيلم.
أثارت روبى، جدلًا كبيرًا حولها بعد أول كليباتها الغنائية المصورة، الذي حمل اسم «إنت عارف ليه" وتم تصويره عام 2003، وذلك بسبب جرأتها اللافتة فيه، فظهرت في الكليب ترتدي بدلة رقص وتسير بها في الشارع وترقص أيضًا.
يعد المخرج شريف صبري من قام برعايتها فنيًا منذ أن قدمها في أولى كليباتها الغنائية المصورة «إنت عارف ليه»، كما قام بإخراج وإنتاج أول بطولة سينمائية لها وهو فيلم بعنوان «سبع ورقات كوتشينة» وصولًا إلى انتهاء العقد بينها وبين شركة شريف صبري للإنتاج في 2007.
منتجها ومنظم حفلاتها الجديد هو رجل الأعمال وليد مصطفى الذي اشترى حق التصرف فيها فنيا من مكتشفها شريف صبري بعد انتهاء عقده معها.