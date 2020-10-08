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رياضة

عبد الله السعيد يحتفل بفوز بيراميدز على نادي مصر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:29 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
مصطفى كرم
احتفل عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز ، بفوز فريقه على نادي مصر في إطار مواجهات بطولة الدوري الممتاز. 

ونشر عبد الله السعيد مجموعة من الصور من المباراة بعد تحقيق الفوز، معلقا عليها "الحمد لله". 

وانتهت أحداث مباراة بيراميدز ومنافسه نادي مصر بفوز الفريق السماوي بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

أنقذ عصام ثروت حارس مرمى نادي مصر مرماه من ركلة جزاء سددها عبد الله السعيد.

حصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة ٣٥ من عمر المباراة واحتسبها محمد العدوي حكم المباراة. 

وسدد عبد الله السعيد الكرة ولكن تمكن عصام ثروت حارس مرمى نادي مصر من التصدي للكرة ببراعة شديدة. 

وطالب لاعبو بيراميدز  حكم المباراة بالعودة للفار، بسبب خطأ الحارس وتقدمه ولكن رفض الحكم اعادة الكرة. 

وأهدر السعيد فرصة هدف التقدم لبيراميدز في مرمى نادي مصر، واستمر اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف. 


وفي شوط المباراة الثاني استمرت المباراة حتى الدقيقة 94، بدون أهداف، حتى سجل محمد فاروق هدف الفوز عن طريق رأسية رائعة لم يتمكن عصام ثروت حارس مرمى نادي مصر أن يفعل شيئا امامها. 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز الى 63 نقطة ويحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 21 في المركز قبل الأخير.
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