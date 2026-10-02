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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصطفى بكري يعلن استجابة الفريق كامل الوزير لإنارة كباري قنا بعد تكرار الحوادث

مصطفي بكري
مصطفي بكري
علا محمد

أعلن الإعلامي مصطفي بكري، عن استجابة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لشكوى أهالي قنا بشأن إظلام الكباري وتكرار الحوادث عليها.

وقال بكري في منشور له، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه تواصل بالأمس مع الدكتور مصطفى البيبلاوي محافظ قنا، بعد عرض شكوى الأهالي في برنامج "حقائق وأسرار"، حيث أشار المحافظ إلى أن الأمر يحتاج تدخل وزير النقل.

وأضاف بكري أنه تواصل صباح اليوم مع الفريق كامل الوزير، والذي أبلغه بأنه أصدر تعليماته بالبدء فوراً في إنارة الكباري في محافظة قنا، ابتداء من اليوم.

ووجه الإعلامي والنائب الشكر إلى وزير النقل على سرعة الاستجابة والتحرك لمعالجة المشكلة، خاصة في ظل تكرار الحوادث على الكباري نتيجة إظلامها.

الإعلامي مصطفى بكري مصطفى بكري الفريق كامل الوزير وزير النقل شكوى أهالي قنا إظلام الكباري إظلام الكباري وتكرار الحوادث

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