مصطفى بكري: نحن في حاجة إلى جيش عربي موحد لحماية الأمن القومي العربي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التصعيد الحوثي في المنطقة يمثل تطورًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثيين استهدفت محطة «طيبة» لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، وهي محطة تقدم خدمات كهربائية للمسجد النبوي.

قال خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوثيين شنوا كذلك هجمات في محافظة تعز اليمنية، معتبرًا أن استمرار التصعيد يفتح مسارات جديدة للقتال ويزيد من تعقيدات المشهد اليمني، في وقت تواجه فيه القوات اليمنية تحديات كبيرة في مواجهة الحوثيين.

وتابع أن الشعب اليمني هو المتضرر الأكبر من استمرار الحرب، لافتًا إلى ما عانته مدينة تعز على مدار سنوات من القتال والنزوح والدمار، وأن تجدد المواجهات يفاقم المخاوف من اتساع دائرة المعاناة الإنسانية.

مش هنلاقي استقرار

وفي رسالة إلى الدول العربية، قال “نحن في حاجة لجيش عربي موحد وقالها الرئيس السيسي في 2013 أنقذوا أمننا واستقرانا وعروبتنا، لأنه لو تم إغلاق مضيق باب المندب ومضيق هرمز مش هنلاقي استقرار.. أنتوا ليه ساكتين وإلى متى ستظل الجامعة العربية صامتة؟.. فبلد الحرمين الشريفين تتعرض للإعتداء سواء على مكة والمدينة والرياض”.