محمد عبود: روايات حادث الطائرة تثير علامات استفهام.. وأشكك في بعض تفاصيل «الخطف»

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إن هناك العديد من علامات الاستفهام التي تحيط بالروايات المتداولة إعلاميًا بشأن حادث الطائرة، مشيرًا إلى أن بعض الشهادات التي نقلها الإعلام الإسرائيلي عن العائدين تثير تساؤلات حول مدى اتساقها ومنطقيتها.

السيطرة على الطائرة والاعتداء على طاقمها

وأضاف عبود، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه يشكك في بعض الروايات التي تحدثت عن السيطرة على الطائرة والاعتداء على طاقمها، لافتًا إلى أن بعض التفاصيل التي وردت على لسان عدد من الركاب تبدو، بحسب تقديره، غير منطقية.

وتابع: «قيل إن مساعد الطيار جرى تقييده بسلك سماعة، وهناك رواية أخرى تحدثت عن اقتحام كابينة القيادة وضرب مساعد الطيار، ثم تدخل طبيب إسرائيلي لعلاج قائد الطائرة المصاب وتمكينه من الهبوط بالطائرة».

التحكم في مقود الطائرة وارتفاعها

وأشار أستاذ الدراسات الإسرائيلية إلى أن إحدى الروايات التي نقلها الإعلام الإسرائيلي تحدثت عن تمكن أحد الركاب من التحكم في مقود الطائرة وارتفاعها، وعندما سُئل عن كيفية تعلمه قيادة الطائرات، أشار إلى أنه شاهد برنامجًا عن حوادث الطيران على قناة «ناشيونال جيوغرافيك».

وأكد عبود أن هذه الروايات، من وجهة نظره، تحتاج إلى التدقيق والتحقق، مشددًا على ضرورة الفصل بين الوقائع المؤكدة وبين الروايات التي يتم تداولها إعلاميًا بشأن الحادث.

وأضاف أن تضخيم الحادث إعلاميًا، بالتزامن مع التوظيف السياسي له، يستدعي طرح تساؤلات حول طبيعة الرسالة التي أرادت الحكومة الإسرائيلية إيصالها إلى الجمهور.