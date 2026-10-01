محمد عبود: نتنياهو يستغل حادث الطائرة كـ«طوق نجاة انتخابي» بعد تراجع الليكود في استطلاعات الرأي

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إن حادث الطائرة الذي شغل المشهد في إسرائيل خلال الساعات الماضية، جرى استثماره سياسيًا وإعلاميًا من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل تراجع شعبية حزب الليكود في استطلاعات الرأي الأخيرة.

وأضاف عبود، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن استطلاعات الرأي التي سبقت الحادث كانت تشير إلى تراجع الليكود إلى أقل من 20 مقعدًا في الكنيست، مقارنة بحصول الحزب على 32 مقعدًا في الانتخابات السابقة، معتبرًا أن هذا التراجع يمثل ضغطًا سياسيًا كبيرًا على نتنياهو.

اتهام نتنياهو باستغلال الحادث

وأوضح أن نتنياهو سبق الحادث بأيام بإطلاق تحذيرات بشأن احتمالية تعرض إسرائيل لاعتداءات من جانب من وصفهم بـ«أعداء إسرائيل»، قبل أن تقع حادثة الطائرة بعد ذلك بفترة قصيرة، وهو ما دفع المعارضة الإسرائيلية إلى اتهام نتنياهو باستغلال الحادث سياسيًا.

انتقادات من جانب المعارضة

وأشار أستاذ الدراسات الإسرائيلية إلى أن نتنياهو حرص على الظهور في استقبال العائدين من الطائرة، وهو ما أثار انتقادات من جانب المعارضة، خاصة مع مقارنته بموقفه خلال السنوات الماضية من استقبال الإسرائيليين العائدين من قطاع غزة.

توقيت الحادث وطريقة التعامل

وأكد عبود أن توقيت الحادث وطريقة التعامل الإعلامي معه يطرحان، من وجهة نظره، تساؤلات حول حجم الاستثمار السياسي الذي جرى فيه، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية داخل إسرائيل.