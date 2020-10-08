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فن

صابر الرباعي يطرح أغنيته الجديدة «جريدة الرجل الثاني».. شاهد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:09 ص
صابر الرباعى اغنية
صابر الرباعى اغنية جريدة الرجل الثانى
أحمد إبراهيم
طرح الفنان صابر الرباعي، فيديو كليب أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثانى" عبر قناة "روتانا" على يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع وتسجيل ميشال فاضل، وإخراج وليد ناصيف.

استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام، استخدم خلالها أحدث التقنيات الفنية، ليستمتع الجمهور العربي بوجبة فنية راقية من جمال الأداء والطرب الراقي، وهو امتداد للتعاون بين صابر الرباعي والموسيقار طلال، نتج عنه العديد من الأعمال الفنية الناجحة طوال السنوات الماضية، ليكون جمهور وعشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بإمتياز لما يحمله من فكر وأسلوب رشيق.

ويحمل العمل رؤية فنية متنوعة وأسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي، من خلال كلمات معبرة تحاكي شتى نواحي المشاعر الإنسانية، وألحان تمس الأحاسيس والذوق الرفيع ورقة النغم بقالب ومضمون مختلف ومتطور.

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