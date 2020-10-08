قبل أيام من انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب.. التجمع القبلى والعائلي بين العائلات والأسر الأسوانية يحسم الفوز بمقعدى الدائرة الأولى بأسوان

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، والتى من المقرر أن تبدأ فى 24 أكتوبر القادم، وفى قراءة سريعة للمشهد السياسي للعملية الانتخابية، نجد أنه قد بدأ السباق والمنافسة بين المرشحين فى محافظة أسوان أقصى الجنوب على ساحة الانتخابات البرلمانية، وكالمعتاد فى العملية الانتخابية، فإن المشهد السياسي تسيطر عليه التجمع القبلى والعائلي بين العائلات والاسر الاسوانية لحسم التنافس والفوز بمقعدى الدائرة الأولى.









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ففى الدائرة الأولى ومقرها مدينة أسوان، عادت مرة أخرى مدينة ومركز دراو ضمن المنافسة بالدائرة بعد ضمها للدائرة الأولى بعد أن كانت انفصلت منها فى دائرة مستقلة ما بعد انتخابات مجلس الشعب 2011، لتصبح المنافسة أكبر بعد إضافة هذه المدينة التى تشهد الدفع أيضًا بعدد من المرشحين.











ويخوض فى الدائرة الأولى والتى تضم مركز ومدينة أسوان، ومركز دراو، ومدينة أبوسمبل، وأقسام أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، نحو 35 مرشحًا بالنظام الفردى، منهم 21 مرشحًا مستقلًا و14 مرشحًا ينتمون لأحزاب: "مستقبل وطن والحرية وصوت الشعب والنصر وأبناء مصر والشعب الجمهورى والمؤتمر ومصر المستقبل والتجمع الوطنى التقدمى وحماة الوطن" بإجمالى 10 أحزاب.











وتشتعل المنافسة بين المرشحين الـ35 بالدائرة الأولى التى تشهد مشاركة 6 سيدات و29 رجلًا، موزعين على نحو 11 وظيفة ومهنة مختلفة، فمن بينهم: 11 موظفًا و4 إعلاميين و4 أشخاص من أصحاب الأعمال الحرة، وثلاث أشخاص بدون عمل، ومهندسين اثنين، ومعلمين اثنين، وشرطيين اثنين، ومحاسبين اثنين، وشخصين اثنين على المعاش، ومحاميين اثنين، ومزارع واحد.











جدير بالذكر أن تقسيم الدوائر بمحافظة أسوان، فى انتخابات مجلس النواب 2020، مخصص لها 5 مقاعد فردى ومقسمة إلى 4 دوائر هى: الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسوان، ومكوناتها الإدارية مراكز أسوان، ودراو، وأقسام أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، وعدد المقاعد بها 2 ، والدائرة الثانية مقرها مركز كوم أمبو، ومكوناتها الإدارية مركز كوم أمبو، وعدد المقاعد 1 ، والدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، ومكوناتها الإدارية مركز نصر النوبة، وعدد المقاعد 1، والدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو، ومكوناتها الإدارية مركز ادفو، وعدد المقاعد 1.









وقام المرشحون بأسوان بتكثيف الدعاية الانتخابية لهم من خلال وضع اللافتات بمختلف الشوارع والميادين داخل المدن والقرى لتعريف المواطنين بهم.









وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020 أعلنت أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية وذلك على مستوى ٤ دوائر تضمها مراكز محافظة أسوان.



