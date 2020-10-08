AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك الدولي: كورونا قد يوقع 150 مليونا في براثن الفقر المدقع

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
وكالات
قال البنك الدولى إن جائحة فيروس كورونا قد تدفع بما يصل إلى 150 مليونا من البشر إلى براثن الفقر المدفع بنهاية 2021، ماحية التقدم الذي تحقق على مدى أكثر من ثلاث سنوات للحد من الفقر.


وقال البنك في تقرير يصدره كل عامين عن الفقر والرفاه المشترك إن ما بين 88 و115 مليون شخص آخرين سيسقطون في الفقر المدقع -بالعيش على أقل من 1.90 دولار في اليوم - في 2020.


وأوضح التقرير أن هذا الرقم قد يزيد إلى ما بين 111 و150 مليونا بنهاية العام 2021.


يعني ذلك أن يعيش ما بين 9.1 و9.4٪ من سكان العالم في فقر مدقع هذا العام، دون تغير يذكر عن نسبة 2017 البالغة 9.2٪ وفي أول زيادة لهذه النسبة خلال نحو 20 عاما.





وكانت تقديرات نسبة الفقر المدقع في 2019 حوالي 8.4٪، وكان من المتوقع تراجعها إلى 7.5٪ بحلول 2021 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.


وقال التقرير إن هدف خفض النسبة إلى 3٪ بحلول 2030 لن يكون في المتناول، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة وملموسة على صعيد السياسات.


وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في بيان: "الجائحة والركود العالمي قد يتسببان في سقوط أكثر من 1.4٪ من سكان العالم في براثن الفقر المدقع،" فيما وصفها بأنها "انتكاسة خطيرة لمسيرة التنمية والحد من الفقر".


وبحسب التقرير، فإن العديد من المنضمين الجدد إلى شريحة الفقر المدقع يعيشون في دول تعاني من معدلات فقر مرتفعة بالفعل، لكن حوالي 82٪ يأتون من دول متوسطة الدخل، حيث يقع خط الفقر عند 3.20 دولار في اليوم للشريحة الدنيا من دول الدخل المتوسط و5.50 دولار في اليوم لدول الشريحة العليا من الدخل المتوسط.

قال البنك الدولى إن جائحة فيروس كورونا قد تدفع بما يصل إلى 150 مليونا من البشر إلى براثن الفقر المدفع بنهاية 2021، ماحية التقدم الذي تحقق على مدى أكثر من ثلاث سنوات للحد من الفقر.


وقال البنك في تقرير يصدره كل عامين عن الفقر والرفاه المشترك إن ما بين 88 و115 مليون شخص آخرين سيسقطون في الفقر المدقع -بالعيش على أقل من 1.90 دولار في اليوم - في 2020.


وأوضح التقرير أن هذا الرقم قد يزيد إلى ما بين 111 و150 مليونا بنهاية العام 2021.


يعني ذلك أن يعيش ما بين 9.1 و9.4٪ من سكان العالم في فقر مدقع هذا العام، دون تغير يذكر عن نسبة 2017 البالغة 9.2٪ وفي أول زيادة لهذه النسبة خلال نحو 20 عاما.





وكانت تقديرات نسبة الفقر المدقع في 2019 حوالي 8.4٪، وكان من المتوقع تراجعها إلى 7.5٪ بحلول 2021 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.


وقال التقرير إن هدف خفض النسبة إلى 3٪ بحلول 2030 لن يكون في المتناول، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة وملموسة على صعيد السياسات.


وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في بيان: "الجائحة والركود العالمي قد يتسببان في سقوط أكثر من 1.4٪ من سكان العالم في براثن الفقر المدقع،" فيما وصفها بأنها "انتكاسة خطيرة لمسيرة التنمية والحد من الفقر".


وبحسب التقرير، فإن العديد من المنضمين الجدد إلى شريحة الفقر المدقع يعيشون في دول تعاني من معدلات فقر مرتفعة بالفعل، لكن حوالي 82٪ يأتون من دول متوسطة الدخل، حيث يقع خط الفقر عند 3.20 دولار في اليوم للشريحة الدنيا من دول الدخل المتوسط و5.50 دولار في اليوم لدول الشريحة العليا من الدخل المتوسط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب انفجار مرفأ بيروت.. ارتفاع نسبة الفقر في لبنان بشكل كارثي

كثيرة ولكنها غير كافية| مقرر الأمم المتحدة يحذر من آثار أسوأ لوباء كورونا على الفقراء

البنك الدولي: فيروس كورونا قد يدفع 150 مليون شخص إلى الفقر المدقع

ترشيحاتنا

هند النعساني: إعلان وزارة التربية والتعليم عن إعفاء 2 مليون و200 ألف طالب من المصروفات المدرسية

أب يضحي بحياة رضيعته ذات العام الواحد توفيرا لنفقات إصلاح سيارته.. صور

أخبار الفن.. فصل جديد فى أزمة محمد الشرنوبى وسارة الطباخ.. عمر واسم روبى الحقيقى وعدد زيجاتها

أفضل وأرخص هواتف ذكية فى الأسواق.. تعرف على المواصفات.. صور

أنغام تحيي حفلاً غنائياً في المنارة.. غدًا

هل تقبل صلاتي وأنا كسلان؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنسبة 70 % .. دراسة: مرضى الربو أقل عرضة للوفاة بسبب كورونا

كم من الوقت يستغرق لخفض ضغط الدم؟.. دراسة تكشف المدة وتقدم نصائح مهمة

أم تلجأ إلى فكرة ذكية لحماية طفليها من خطر التعرض للاختطاف.. شاهد ما فعلته