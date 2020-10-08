كم من الوقت يستغرق لخفض ضغط الدم؟.. دراسة تكشف المدة وتقدم نصائح مهمة

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Hypertension ، فإن اتباع نظام غذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) يمكن أن يساعد الأشخاص على خفض ضغط الدم بمقدار 1-4 ملم من الزئبق (ملم زئبق) في أسبوع واحد.

وأشارت الدراسة أن عندما يكون ضغط الدم بين 90 / 60mmHg و 120 / 80mmHg يعتبر طبيعيا. 140 / 90mmHg أو أعلى يعتبر ضغط دم مرتفع و 90 / 60mmHg أو أقل يعتبر ضغط دم منخفض.

يعد إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة الطريقة الأكثر فعالية لإعادة ضغط الدم إلى طبيعته، إليك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يجب عليك إجراؤها.





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1- تناول طعامًا صحيًا:

قلل من الأطعمة المصنعة والمقلية. تناول الخضار والفواكه الغنية بالمغذيات لتحافظ على صحتك.





2- تمرين:

قم بأداء تمارين منخفضة الشدة لمدة 30-40 دقيقة كل يوم، يمكن أن يكون الجري والركض واليوجا فعالين جدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.





3- الحد من تناول الصوديوم:

لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، راقب عن كثب كمية الصوديوم التي تتناولها. يمكن أن يسبب استهلاك كمية كبيرة من الصوديوم الكثير من المتاعب.





4- فقدان بعض الوزن:

يؤثر وزننا بشكل مباشر على الدورة الدموية ، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لذلك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فحاول أن تفقد بعض الكيلوجرامات