بـ 7 حيل سحرية.. طرق فعالة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

يمكن الوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم بتناول الأدوية؛ حيث يمكن اتباع حياة ولايف ستايل صحي، وهو الأمر الذي لا يحتاج إلى معجزة، ولكن يمكن تحقيقه مع اتباع بعض النصائح الفعالة.

هو بداية للإصابة بأمراض القلب ومرض السكري، حيث يمكن تجنبه باتباع نصائح بسيطة في حياتنا، والتي اغلبها تضر أكثر مما تنفع أجسامنا.

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن

‎4-اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على تناول الفواكه والخضراوات، واستبدال منتجات الألبان كاملة الدسم بقليلة الدسم،

ن البوتاسيوم يعمل على موازنة مستوى الصوديوم في خلايا الجسم، مع عدم تراكم كمية كبيرة منه في الدم.

وتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل: الموز؛ حيث أ