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مرأة

تحمي من الأمراض وتنسف الدهون.. تعرف على تمارين الكارديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:01 م
تمارين الكارديو
تمارين الكارديو
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حياة عبد العزيز
طرق عديدة تجعل الاشخاص ذات وزن اقل، ولكن كل حالة تحتاج لنوع محدد من الرياضة، فالتمارين الرياضية تحتوي على الكثير من الحركات لكل أعضاء الجسم.

كشف موقع "stylesatlife"، أن هناك أكثر من نوع من التمارين الرياضية، ومن أبرزها تمارين الكارديو، فنستعرض خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تمارين الكارديو.

تمارين الكارديو هي تمارين هوائية تتطلب من الرياضي مجهودا عاليا، وتجعل نبضات القلب في تزايد، وتستغرق في الممارسة من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة يوميًا.

فوائد تمارين الكارديو:

- إزالة الدهون من الجسم.
- الحد من الإصابة بالأمراض.
- تحسين المزاج.

أنواع تمارين الكارديو:
- الجري.
- السباحة.
- نط الحبل.
- المشي.
- كرة القدم والسلة والطائرة.
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