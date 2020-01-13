بعد إصابة النجم العالمي جاستن بيبر به.. 10 معلومات عن مرض لايم

كشف المغني جاستن بيبر خلال الأيام الماضية، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أصيب بمرض لايم وداء كرات الدم البيضاء المزمن.



ونستعرض خلال السطور التالية كل ما تود معرفته عن مرض لايم:



- ينتقل مرض لايم عن طريق لدغات القراد.



- مرض معدي تسببه البكتيريا ويصيب منطقة الجلد ويسبب احمرارًا.



- المناطق التي يصيب بها الاحمرار هي منطقة الفخذ، والركبة، والإبط، الجذع.



- تظهر أعراض مرض لايم من أسبوع إلى أسبوعين.



- الأعراض المبكرة لـ مرض لايم هي الحمى، الصداع، والتعب، وفقدان القدرة على التحرك، الام في المفاصل، خفقان القلب.



- هناك بعض طرق الوقاية التي تساعد على الحد من الاصابة بـ مرض لايم وهي: استخدام المبيدات الحشرية للقضاء على لدغات القراد، ارتداء الملابس الثقيلة لتغطية الذراعين والساقين.



- يمكن استخدام المضادات الحيوية للقضاء على مرض لايم.



- تنتشر العدوى في أوقات محددة في السنة ولاسيما فصلي الربيع وبداية الصيف.



- مضاعفات مرض لايم هي: التهابات السحايا، شلل العصب الوجهي، التهابات المفاصل.



- قد يتسبب مرض لايم في ضعف بالذاكرة بشكل ملحوظ.