ارتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر الأكثر شيوعًا الذي يمكن الوقاية منه للإصابة بأمراض القلب. يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم ، والذي يُعرّف على أنه قيم ضغط الدم الانقباضي (SBP) (الرقم الأعلى) 130 ملم زئبق أو أكثر ، وضغط الدم الانبساطي (DBP ، الرقم السفلي) أكثر من 80 ملم Hg أو كلاهما.





ووفقا لما نشره موقع "هيلثي لاين"؛ تستخدم الأدوية ، بما في ذلك مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) ، بشكل شائع لخفض مستويات ضغط الدم. ومع ذلك ، يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة ، بما في ذلك التعديلات الغذائية ، في خفض مستويات ضغط الدم إلى المستويات المثلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.





ويُقترح اتباع نظام غذائي مغذٍ وصحي للقلب لجميع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، بما في ذلك أولئك الذين يتناولون أدوية خفض ضغط الدم.





ويعد أيضا "النظام الغذائي الصحي" ضروريا؛ لخفض ضغط الدم، والحفاظ على المستويات المثلى له، وقد أظهرت الأبحاث أن تضمين أطعمة معينة في نظامك الغذائي ، خاصة تلك الغنية بالعناصر الغذائية المحددة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم ، يقلل من مستويات ضغط الدم.





إليك أفضل 10 أطعمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم..







1. ثمار الحمضيات

قد يكون للفواكه الحمضية ، بما في ذلك الجريب فروت والبرتقال والليمون ، تأثيرات قوية في خفض ضغط الدم. إنها محملة بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي قد تساعد في الحفاظ على صحة قلبك عن طريق تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم.





وأظهرت دراسة استمرت 5 أشهر شملت 101 امرأة يابانية أن تناول عصير الليمون يوميًا جنبًا إلى جنب مع المشي كان مرتبطًا بشكل كبير بتخفيضات SBP ، وهو تأثير نسبه الباحثون إلى حامض الستريك ومحتوى الفلافونويد في الليمون.





كما أظهرت الدراسات أيضًا أن شرب عصير البرتقال والجريب فروت قد يساعد في تقليل ضغط الدم. ومع ذلك ، يمكن أن يتداخل الجريب فروت وعصير الجريب فروت مع الأدوية الشائعة لخفض ضغط الدم ، لذا استشر مقدم الرعاية الصحية قبل إضافة هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي.





2. السلمون والأسماك الدهنية الأخرى

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا لدهون أوميجا 3 ، والتي لها فوائد كبيرة لصحة القلب. قد تساعد هذه الدهون في تقليل مستويات ضغط الدم عن طريق تقليل الالتهاب وتقليل مستويات المركبات التي تقلص الأوعية الدموية المسماة أوكسيليبينز.





وربطت الأبحاث بين تناول كميات أكبر من الأسماك الدهنية الغنية بأوميجا 3 وخفض مستويات ضغط الدم.





ووجدت دراسة أجريت على 2036 شخصًا بصحة جيدة أن أولئك الذين لديهم أعلى مستويات في الدم من دهون أوميغا 3 لديهم نسبة أقل من SBP و DBP مقارنة بأولئك الذين لديهم أدنى مستويات في الدم من هذه الدهون ارتبط تناول كميات كبيرة من أوميغا 3 أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم .







3. السلق السويسري

السلق السويسري عبارة عن خضرة مورقة مليئة بالعناصر الغذائية التي تنظم ضغط الدم ، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم. كوب واحد (145 جرام) من السلق المطبوخ يوفر 17٪ و 30٪ من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم والمغنيسيوم ، على التوالي.





في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، ترتبط كل زيادة بمقدار 0.6 جرام يوميًا في البوتاسيوم الغذائي بانخفاض 1.0 ملم زئبق في SBP و 0.52 ملم زئبق انخفاضا في DBP. كوب واحد (145 جرام) من السلق السويسري يحتوي على 792 مجم من هذه المغذيات الهامة .





ويعد المغنيسيوم ضروريا أيضًا لتنظيم ضغط الدم. يساعد في خفض ضغط الدم من خلال عدة آليات ، بما في ذلك العمل كمانع طبيعي لقنوات الكالسيوم ، والذي يمنع حركة الكالسيوم إلى خلايا القلب والشرايين ، مما يسمح للأوعية الدموية بالاسترخاء.





4. بذور اليقطين

قد تكون بذور اليقطين صغيرة ، لكنها تساوي الكثير عندما يتعلق الأمر بالتغذية؛ فهي مصدر مركّز للعناصر الغذائية المهمة للتحكم في ضغط الدم ، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والأرجينين ، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج أكسيد النيتريك ، وهو ضروري لاسترخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم .





وثبت أيضًا أن زيت بذور اليقطين علاج طبيعي قوي لارتفاع ضغط الدم. وجدت دراسة أجريت على 23 امرأة أن تناول 3 جرامات من زيت بذور اليقطين يوميًا لمدة 6 أسابيع أدى إلى انخفاض كبير في SBP ، مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي .







5. الفاصولياء والعدس

الفاصولياء والعدس غنيان بالعناصر الغذائية التي تساعد في تنظيم ضغط الدم ، مثل الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم. أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الفاصولياء والعدس قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع.





وأشارت مراجعة 8 دراسات شملت 554 شخصًا إلى أنه عند استبدالها بأطعمة أخرى ، فإن الفاصولياء والعدس قد خفضا بشكل كبير من ضغط الدم الحاد ومتوسط ​​مستويات ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم والذين لا يعانون منه .





6. التوت



ارتبط التوت بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية الرائعة ، بما في ذلك قدرته على تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم. يعتبر التوت مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة ، بما في ذلك الأنثوسيانين ، وهي أصباغ تمنح التوت لونه النابض بالحياة.





وثبت أن الأنثوسيانين يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الدم ويقلل من إنتاج الجزيئات التي تقيد الأوعية الدموية ، مما قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث على البشر لتأكيد هذه الآليات المحتملة.





ويعد "التوت الأزرق ، والتوت، والتوت السحابي، والفراولة" ليست سوى بعض أنواع الفاكهة التي ارتبطت بتأثيرات خفض ضغط الدم.







7. القُطَيفة



قد يساعد تناول الحبوب الكاملة مثل القُطيفة في خفض مستويات ضغط الدم. تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالحبوب الكاملة قد تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.





وجدت مراجعة لـ 28 دراسة أن زيادة الحبوب الكاملة بمقدار 30 جرامًا يوميًا كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 8٪.







والقُطيفة عبارة عن حبة كاملة غنية بالمغنيسيوم بشكل خاص. كوب واحد مطبوخ (246 جراما) يوفر 38٪ من احتياجاتك اليومية من المغنيسيوم.





8. الفستق



الفستق مغذٍ للغاية، وقد تم ربط استهلاكه بمستويات ضغط الدم الصحية. إنها غنية بعدد من العناصر الغذائية الأساسية لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم ، بما في ذلك البوتاسيوم، كما وجدت مراجعة لـ 21 دراسة أنه من بين جميع المكسرات المدرجة في المراجعة .





9. الجزر

يعد الجزر المقرمش والحلو والمغذي من الخضروات الأساسية في الأنظمة الغذائية لكثير من الناس. فالجزر يحتوي على نسبة عالية من المركبات الفينولية، مثل الكلوروجينيك، ص -coumaric، والأحماض caffeic، التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية و تقليل الالتهاب ، والتي قد تساعد على خفض مستويات ضغط الدم.





وعلى الرغم من أنه يمكن الاستمتاع بالجزر مطبوخًا أو نيئًا ، إلا أن تناوله نيئًا قد يكون أكثر فائدة في تقليل ارتفاع ضغط الدم. وجدت دراسة شملت 2195 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 40-59 أن تناول الجزر النيء مرتبط بشكل كبير بانخفاض مستويات ضغط الدم.





وأظهرت دراسة صغيرة أخرى أجريت على 17 شخصًا أن تناول 16 أونصة (473 مل) يوميًا من عصير الجزر الطازج لمدة 3 أشهر أدى إلى انخفاض في ضغط الدم.



10. الكرفس



الكرفس من الخضروات الشعبية التي قد يكون لها آثار إيجابية على ضغط الدم. يحتوي على مركبات تسمى الفثاليدات ، والتي قد تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدم.





وجدت نفس الدراسة التي ربطت بين تناول الجزر النيء وانخفاض ضغط الدم أنه من بين الخضار المطبوخة التي يتم تناولها بشكل شائع ، كان تناول الكرفس المطبوخ مرتبطًا بشكل كبير بخفض ضغط الدم.