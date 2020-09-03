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مرأة

حيلة تخلصك من ارتفاع ضغط الدم بدون أدوية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:04 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
غالبا ما يربط الناس ارتفاع ضغط الدم بكبار السن، لكن الشباب ليسوا محصنين فهناك العديد من الأسباب التي تجعلهم عرضة لارتفاع ضغط الدم فلم يعد ارتفاع ضغط الدم مرتبطا بالشيخوخة، حيث أصبح الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاما أكثر عرضة للإصابة به أيضا.


ما ضغط الدم الطبيعي؟

ويعد ضغط الدم العادي: أقل من 120 فوق 80  ومن جانبها قالت الدكتورة "نيكا جولدنبرج"، الخبيرة المتطوعة في جمعية القلب الأمريكية إنه .

أسباب دقيقة لارتفاع ضغط الدم

ووفقا لموقع webmd فإن ضغط الدم هو مقياس قوة الدم دفع ضد الدم جدران الأوعية و القلب يضخ الدم إلى الأوعية الدموية التي تحمل الدم في جميع أنحاء الجسم. 

والأسباب الدقيقة لارتفاع ضغط الدم غير معروفة ، ولكن هناك عدة أشياء قد تلعب دورًا منها:

- التدخين
- زيادة الوزن أو السمنة
- قلة النشاط البدني
- كثرة الملح في النظام الغذائي
- ضغط عصبى
- كبار السن
- علم الوراثة
- تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم
- فشل كلوي مزمن
- اضطرابات الغدة الكظرية والغدة الدرقية
- توقف التنفس أثناء النوم

حيل سريعة لـ علاج الضغط المرتفع
تعد الأعشاب الطبيعية فعالة جدا في حالة ارتفاع ضغط الدم ويعد الدوم من المشروبات التي تنظم ضغط الدم‏ فهو يرفع الضغط المنخفض ويخفض الضغط العالي كما يقلل من الكوليسترول الضار، حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين(أ) الضروري للحفاظ على سلامة العين.

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