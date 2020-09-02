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مرأة

قبل أن يطال قلبك .. بدون أدوية تحكم فى ارتفاع ضغط الدم

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
القلب
القلب
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لمياء الياسين
قبل أن يطال ارتفاع ضغط الدم قلبك يمكنك بمجموعة حيل بسيطة التحكم فى ارتفاع مستويات ضغط الدم بدون أدوية بمجموعة حيل طبيعية إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى
قلل من إجهادك
إذا كنت تعاني من الكثير من التوتر بمجرد أن تعرف ما الذي يسبب لك التوتر في كثير من الأحيان ، يمكنك محاولة ممارسة تقنيات الاسترخاء المختلفة مثل التأمل أو اليوجا التي ستساعد في تخفيف التوتر.

 تناول الشوكولاته الداكنة
وجدت دراسة  أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة كان مرتبطًا بانخفاض كبير في مستويات  ضغط الدم بغض النظر عن العمر أو التاريخ العائلي للفرد .

تناول البروبيوتيك

أشارت الدراسات إلى أن تناول البروبيوتيك يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم لذا ، قم بتضمين البروبيوتيك كجزء من نظامك الغذائي للحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية

- قلل من تناول الكافيين
قلل من تناول الكافيين لأن شرب أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميًا قد يزيد من مستويات ضغط الدم لديك. تحدث إلى طبيبك حول آثار الكافيين على مستويات ضغط الدم لديك.

- قلل من تناول السكر

حسب إحدى الدراسات ، ارتبط انخفاض استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر والسكريات بشكل كبير بخفض مستويات ضغط الدم. يزيد استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر الزائد من خطر الإصابة بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2 .
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