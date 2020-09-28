أبرزها الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.. تعرف على فوائد البكاء للجسم

عرضت قناة العربية تقريرا يحمل عنوان "هل تعلم أن البكاء يقي من ارتفاع ضغط الدم؟"، واستعرض التقرير فوائد البكاء للجسد بشكل عام.





وأضاف التقرير المذاع على قناة "العربية" الفضائية، ان من بين فوائد البكاء الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وتنظيم التنفس لا سيما معدل ضربات القلب، مشيرا إلى أن الدموع تعمل على ترطيب أغشية العين وتحسن مستوى الرؤية.





وتابع التقرير، ان البكاء يساعد على تنظيف العينين من الجراثيم، موضحا أن البكاء يساعد على النوم بشكل ووقت أسرع، مضيفا أنه يساعد فى التخلص من المشاعر السلبية ويحسن المزاج.





وأكدت دراسات علمية حديثة أن البكاء له العديد من الفوائد الصحية، وليس أمرا ضارًّا بالعين كما هو شائع، بل يرتبط بأمور أخرى مثل القلب و الجهاز العصبي .





وبحسب موقع "اي تايمز" الطبي إليك أبرز فوائد البكاء :





1-البكاء يزيل السموم من الجسم ويخفف التوتر .





2- تحتوي الدموع على تركيز معين من هرمونات التوتر والتي تخرج من الجسم عند البكاء.





3- كما تحتوي الدموع على "الليزوزيم"، والذي يساعد على نظافة العين، و يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من البكتيريا.





4-تحافظ الدموع على رطوبة العين وتسمح بالرؤية بوضوح .





أما عن حجب الدموع ، فله تأثيرات سلبية، تتمثل فيما يلي:





1- تزايد نبضات القلب، فالشخص عندما يكون على وشك البكاء ويحاول السيطرة على دموعه ومنعها، فالجهاز العصبي الودي يقوم بزيادة معدل ضربات القلب ويسبب تقلص عضلة قلبك.





2- عند حجب البكاء يعاني الشخص من ضيق في التنفس وسرعة معدلات التنفس؛ لكون التوتر يجعل الممرات الهوائية بين الأنف والرئتين مشدودة.





3- ومن أضرار كبت الدموع؛ التأثير على مستويات السكر في الجسم، حيث يرسل الدماغ إشارات إلى الغدة الكظرية لإفراز هرمونات التوتر، مثل الأدرينالين والكورتيزول، وتعمل هذه الهرمونات على زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم



