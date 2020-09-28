AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبرزها الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.. تعرف على فوائد البكاء للجسم

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:59 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
عرضت قناة العربية تقريرا يحمل عنوان "هل تعلم أن البكاء يقي من ارتفاع ضغط الدم؟"، واستعرض التقرير فوائد البكاء للجسد بشكل عام.

وأضاف التقرير المذاع على قناة "العربية" الفضائية، ان من بين فوائد البكاء الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وتنظيم التنفس لا سيما معدل ضربات القلب، مشيرا إلى أن الدموع تعمل على ترطيب أغشية العين وتحسن مستوى الرؤية.

وتابع التقرير، ان البكاء يساعد على تنظيف العينين من الجراثيم، موضحا أن البكاء يساعد على النوم بشكل ووقت أسرع، مضيفا أنه يساعد فى التخلص من المشاعر السلبية ويحسن المزاج.

وأكدت دراسات علمية حديثة أن البكاء له العديد من الفوائد الصحية، وليس أمرا ضارًّا بالعين كما هو شائع، بل يرتبط بأمور أخرى مثل القلب و الجهاز العصبي . 

وبحسب موقع  "اي تايمز" الطبي إليك أبرز فوائد البكاء : 

1-البكاء يزيل السموم من الجسم ويخفف التوتر .

2- تحتوي الدموع على تركيز معين من هرمونات التوتر والتي تخرج من الجسم عند البكاء.

3- كما تحتوي الدموع على "الليزوزيم"، والذي يساعد على نظافة العين، و يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من البكتيريا.

4-تحافظ الدموع على رطوبة العين وتسمح بالرؤية بوضوح .

أما عن حجب الدموع ، فله تأثيرات سلبية، تتمثل فيما يلي: 

1- تزايد نبضات القلب، فالشخص عندما يكون على وشك البكاء ويحاول السيطرة على دموعه ومنعها، فالجهاز العصبي الودي يقوم بزيادة معدل ضربات القلب ويسبب تقلص عضلة قلبك.

2- عند حجب البكاء يعاني الشخص من ضيق في التنفس وسرعة معدلات التنفس؛ لكون التوتر يجعل الممرات الهوائية بين الأنف والرئتين مشدودة.

3- ومن أضرار كبت الدموع؛ التأثير على مستويات السكر في الجسم، حيث يرسل الدماغ إشارات إلى الغدة الكظرية لإفراز هرمونات التوتر، مثل الأدرينالين والكورتيزول، وتعمل هذه الهرمونات على زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم

4- يحدث ضيق في الصدر وتنفس شديد، وتؤثر أيضًا على الشهية ومستويات السكر في الدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإقلاع عن التدخين وفقدان الوزن... ٦ نصائح لخفض ضغط الدم المرتفع

أفضل طريقة لخفض الضغط

فاكهة تحارب هشاشة العظام تعرفى عليها

يحسن النظر ويحمي القلب.. اعرف فوائد البكاء

النكد مفيد للجسم.. دراسة تكشف مفاجآت عن الاكتئاب

10 فوائد سحرية لـ عصير الليمون

ترشيحاتنا

هل العائد الشهري من شهادات الاستثمار والوديعة البنكية ربا؟ .. الإفتاء تجيب

أحمد شوبير من حالم بدخول النادي الأهلي إلى نجم شاشات التلفزيون

بعد مطالبة أحمد عز لها بالتعويض.. شاهد أول ظهور لـ شقيقة زينة

بـ هوت شورت.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بالأحمر النارى

دعاء للمريض بالشفاء العاجل في آخر ساعة قبل أذان المغرب.. ردده فورا

شوبير: مانويل جوزيه مرشحا لتدريب الأهلي خلفا لـ فايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وسعر فولفو volvo xc60 موديل 2021 في مصر.. صور

العمر مجرد رقم .. ليلى علوي بإطلالة بيضاء وسط الطبيعة

هشاشة العظام وآلام المفاصل .. تعرف على أبرز أسباب آلام الظهر والوقاية منها