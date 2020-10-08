بعد 4 أيام فقط من زواجهما.. وفاة طيار وزوجته في حادث مأساوي بفلوريدا

توفي طيار وزوجته الجديدة في حادث سقوط طائرة بعد أربعة أيام فقط من زواجهما، حيث كانوا متوجهين لحضور حفل زفاف على قمة جبل في ولاية فلوريدا الأمريكية.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية تحطمت طائرتهم الخاصة بعد 15 دقيقة فقط من إقلاعها، وهي طائرة تابعة ليونايتد إيرلاينز- شركة أمريكية تأسست سنة 1927-.
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كان العروسان كوستاس جون سيفيليس، 30 عامًا، وليندسي فوجيلار، 33 عامًا، عائدين من حفل زفاف على قمة جبل كولورادو عندما وقعت المأساة.
تم انتشال جثثهم من سلسلة جبال سان خوان، يوم الاثنين الماضي، حيث سقطت طائرتهم بيتشكرافت بونانزا ذات المحرك الواحد بعد 15 دقيقة من إقلاعها في ذلك اليوم.
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أقلعت الطائرة من مطار تيليرايد في الساعة 12.45 ظهرًا، قبل أن تتوقف للتزود بالوقود في أوكلاهوما، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة سان ميغيل، ثم حددت أطقم الإنقاذ بطائرات الهليكوبتر أن الزوجين قد قُتلا قبل العثور على جثتيهما في الساعة 6.25 مساءً.
كتبت كورتني، شقيقة الزوجة فوجيلا، على فيسبوك: «كما يعلم الكثير منكم، ماتت أختي الجميلة، وصديقي المفضل، والعروس الأكثر روعة أمس مع زوجها الوسيم والأكثر بهجة في حادث تحطم طائرة».