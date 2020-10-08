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فن

بالكمامة.. تامر عاشور في أحدث ظهور له من المطار

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:22 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
ندى فكري
نشر الفنان تامر عاشور صورة جديده له و ذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام "

و ظهر تامر عاشور في الصورة من المطار و هو يرتدي الكمامة و علق علي الصورة قائلا :"صباح الفل "

يذكر ان حققت أغنية "معلش أصلي مدلعها" للمطرب تامر عاشور 1,170,259 مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد طرحها منذ 4 أيام.

"معلش أصلي مدلعها"  كلمات: صابر كمال، ألحان: بلال سرور، توزيع: رامي سمير، ميكس وماستر: خالد سند، طبله: احمد العيادي، جيتار: مصطفى أصلان، قانون: ماجد سرور، أكورديون: وائل النجار، بيز جيتار: بباوي رأفت، كمان: محمد مدحت، رق: هشام العربي.

وكان تامر عاشور، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "بياعة" وقد حققت نجاحا كبيرا، وتقول كلماتها: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية".

وعلى صعيد آخر، شارك تامر عاشور في الاحتفال بالعيد الوطني السعودي من خلال إحياء حفل في جدة.
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