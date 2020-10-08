التعليم الفني ينهض من جديد.. استحداث مدارس جديدة بمنظومة التكنولوجيا التطبيقية.. تخصصات دراسية جديدة تظهر لأول مرة في مصر أبرزها السينما وتجارة التجزئة والذكاء الاصطناعي

شهدت منظومة التعليم الفني في الفترة الأخيرة جهود تطوير كبيرة وملحوظة، حيث تم استحداث عدد من مدارس التكنولوجيا التكنولوجيا التطبيقية الجديدة، بتخصصات دراسية لم تكن موجودة في مصر من قبل، وفيما يلي يرصد موقع "صدى البلد" أحدث هذه المدارس الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
أول مدرسة فنية متخصصة في تخصصات السينما
أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الوزارة تستعد لتوقيع بروتوكول جديد يوم الاثنين القادم، لتشغيل أول مدرسة فنية متخصصة في تخصصات السينما والفنون.
وقال نائب وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن هذا البروتوكول سيتم توقيعه مع أكاديمية الفنون، وستكون هذه المدرسة ضمن سلسلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأضاف أن هذه المدرسة ستتيح تعليم التخصصات الفنية الخاصة بصناعة الفنون والسينما، مثل فنيي التصوير والرسوم المتحركة والإضاءة وغيرها من فنيات المواد الفنية.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه يشترط في المتقدمين لهذه المدرسة الجديدة المتخصصة في السينما والفنون، أن يكون لديهم الموهبة المتعلقة بالتخصصات المتاحة في المدرسة.
وأكد أنه بعد توقيع البروتوكول الاثنين القادم، ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع التفاصيل الخاصة بهذه المدرسة وشروطها وطبيعة الدراسة فيها ومكانها في بيان رسمي صادر عن الوزارة.
أول مدرسة متخصصة بمجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
تعد مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة متخصصة بمجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المراقبة والإنذار، وتكنولوجيا الألعاب والفنون الرقمية.
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية تعمل على إعداد خريجين مؤهلين للعمل بمجال الذكاء الاصطناعي ومجال الألعاب والفنون الرقمية، بالإضافة إلى مجال المراقبة والإنذار، وفق أحدث النظم المتبعة دوليًا.
وأضاف مجاهد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلك المجالات، والتي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق خطة 2030، وتطبيق التحول الرقمي في جميع المؤسسات الحكومية والمشروعات العملاقة.
وسيتم إتاحة التقديم للطلاب من جميع المحافظات للالتحاق بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية على أن لا يقل مجموع المتقدم بالشهادة الإعدادية عن 250 درجة، وألا يزيد عمره فى أكتوبر 2020 على 18 عامًا، وأن يكون لائقًا من الناحية الصحية، واجتياز المقابلات الشخصية التي ستعقد بمقر المدرسة فور غلق باب التقديم؛ ليتم عليه اختيار المقبولين للالتحاق بالمدرسة.
وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن المنهج الدراسي المطبق بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور رئيسية هي: "العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بمصانع وشركات الشريك الصناعي"، مشيرًا إلى أن المميزات التي سيحصل عليها طلاب المدرسة ونظائرهم من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل الشهادة المصرية المعتمدة دوليًا، وأولوية تعيين المتميزين بمصانع وشركات الشريك الصناعي، ذلك بالإضافة إلى التدريب العملي أثناء الدراسة، وحصولهم على مكافآت مالية أثناء فترات التدريب.
وأكد بصيلة أنه سيتم فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدرسة في الأيام القليلة القادمة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
أول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة
تعد مدرسة بي. تك أول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة كتخصص نادر وجديد من نوعه في مصر.
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه للتقديم في هذه المدرسة يشترط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2020 بمجموع 250 درجة طبقًا لتنسيق الوزارة، وألا تزيد سن الطالب في أكتوبر المقبل على 18 سنة، وأن يكون مصري الجنسية ولائقا طبيًا، وأن يجتاز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وفقًا للطاقة الاستيعابية للمدرسة.
وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة تقديم الأوراق التالية: صورة استمارة النجاح، شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019/ 2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد، وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولي الأمر.
وتضم "بي. تك" للتكنولوجيا التطبيقية، 3 أقسام (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية)، وسيكون مقرها في الأسمرات منطقة تحيا مصر 4.
مدرسة we لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب القبول بمدرسة WE المشتركة (بنين – بنات) للتكنولوجيا التطبيقية (مدرسة الشهيد عمرومصطفى حسنى الثانوية الصناعية بنات) بمدينة نصر، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وحتى السبت الموافق 8 أغسطس 2020، وذلك في التخصصات الآتية: "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – تكنولوجيا الحاسوب - أنظمة الإلكترونيات – الأنظمة الكهربائية".
وحددت الوزارة شروط القبول بالمدرسة للعام الدراسي 2020 /2021، على أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2019 /2020، من إحدى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، والحد الأدنى لمجموع القبول طبقًا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 250 درجة.
كما اشترطت أن لا تزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 على 18 عامًا، وأن يكون الطالب لائقًا طبيًا، وأن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية، وأن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.
وحددت الوزارة المستندات المطلوبة للتقدم، صورة استمارة النجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019/ 2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد + شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولى الأمر.
على أن تكون طريقة التقدم للمدرسة بتسجيل البيانات إلكترونيًا عن طريق الرابط التالى
على أن يتم تحديد موعد اختبارات القدرات للمتقدمين للمدرسة بحد أقصى 500 طالب من إجمالي المتقدمين بأولوية المجموع الكلى للشهادة الإعدادية وبناء على نتيجة الاختبارات يتم تحديد المقبولين وفق كثافة المدرسة.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدارس التكنولوجيا التطبيقية عام 2018، وذلك في ضوء سعي الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني ورفع جودته؛ لإعداد عمالة فنية ماهرة ومدربة على أعلى مستوى وقادرة على تلبية احتياجات الدولة في الآونة الأخيرة، وما تقوم به مصر من توسعات عمرانية ومشروعات قومية عملاقة، حيث تهدف وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، وذلك من خلال الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة، لضمان الحفاظ على جودة المدارس وسير العملية التعليمية بها.