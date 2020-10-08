التعليم الفني ينهض من جديد.. استحداث مدارس جديدة بمنظومة التكنولوجيا التطبيقية.. تخصصات دراسية جديدة تظهر لأول مرة في مصر أبرزها السينما وتجارة التجزئة والذكاء الاصطناعي

شهدت منظومة التعليم الفني في الفترة الأخيرة جهود تطوير كبيرة وملحوظة، حيث تم استحداث عدد من مدارس التكنولوجيا التكنولوجيا التطبيقية الجديدة، بتخصصات دراسية لم تكن موجودة في مصر من قبل، وفيما يلي يرصد موقع "صدى البلد" أحدث هذه المدارس الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

أول مدرسة فنية متخصصة في تخصصات السينما

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الوزارة تستعد لتوقيع بروتوكول جديد يوم الاثنين القادم، لتشغيل أول مدرسة فنية متخصصة في تخصصات السينما والفنون.









وقال نائب وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن هذا البروتوكول سيتم توقيعه مع أكاديمية الفنون، وستكون هذه المدرسة ضمن سلسلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.









وأضاف أن هذه المدرسة ستتيح تعليم التخصصات الفنية الخاصة بصناعة الفنون والسينما، مثل فنيي التصوير والرسوم المتحركة والإضاءة وغيرها من فنيات المواد الفنية.

















وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه يشترط في المتقدمين لهذه المدرسة الجديدة المتخصصة في السينما والفنون، أن يكون لديهم الموهبة المتعلقة بالتخصصات المتاحة في المدرسة.









وأكد أنه بعد توقيع البروتوكول الاثنين القادم، ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع التفاصيل الخاصة بهذه المدرسة وشروطها وطبيعة الدراسة فيها ومكانها في بيان رسمي صادر عن الوزارة.