محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف الأعمال الجارية في المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بطريق السادات من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ بنهاية أكتوبر الجاري بما يساهم في انسياب الحركة المرورية في الاتجاهين، وخاصة في ظل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.





ولفت محافظ أسوان بحسب بيان، الخميس، إلى أنه سيتم مراعاة إنهاء الأعمال وعمل تحويلات مرورية في المسافة من المقاولون العرب وحتى نزل الشباب تحسبًا لأي اختناقات، ولا سيما مع وقوع العديد من المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية على طريق السادات والذي يشهد كثافة في حركة السير للمركبات المختلفة أثناء فترات الذروة.





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من جانبه أكد المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان على أن المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد الشبكات والممتدة من المقاولون العرب وحتى مبنى مديرية التموين شهدت معدلات تنفيذ أسرع على الرغم من معوقات المياه الجوفية والطبيعة الصخرية لهذه المنطقة.





وأوضح رفعت إسماعيل بأن المرحلة الثانية تشمل تركيب مواسير جديدة بطول ١٢٠٠ متر، وبقطر ٦٠٠ مللي لخط الصرف الصحي وبقطر ١٢ بوصة لخط مياه الشرب، كما سيجري استكمال المراحل التالية للمشروع حتى مدخل منطقة الكرور .





وكشف رفعت إسماعيل بأنه بعد تخصيص 250 مليون جنيه عقب زيارة رئيس الوزراء الأخيرة في يوليو الماضي، جارٍ طرح تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب للقضاء على ضعفها أو تكرار انقطاعها حيث سيتم إنشاء خزان بسعة ١٠ ألاف م٣ بمنطقة مدينة ناصر لزيادة تدفقات المياه بها و أيضًا مناطق وسط المدينة، بجانب إنشاء خزان آخر بمنطقة الشيخ هارون بسعة ٥ ألاف م٣ لتقوية مياه الشرب بها .





بالإضافة إلى إنشاء خزان ثالث بسعة ٥ آلاف م٣ بمنطقة الصداقة الجديدة لإنهاء مشكلة ضعف المياه بها ولمناطق السيل الجديد والسيل الريفي والزيداب والناصرية والجوزيرة .

